هیچ کشتی بدون هماهنگی ایران امکان عبور از تنگه هرمز را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین رایزنی‌ها و اخبار مربوط به میانجی‌گری کشورهایی نظیر پاکستان، عمان و قطر در خصوص مذاکرات اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران تفاهمی را با کشور عمان در خصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده است، اما این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نخواهد شد؛ چرا که تحقق آن منوط به اجرای تعهداتی است که طرف مقابل، مشخصاً ایالات متحده آمریکا، بر عهده دارد.»-

غریب‌آبادی تاکید کرد: «ما صراحتاً اعلام کرده‌ایم هر زمان شرایط و تعهدات مترتب بر آمریکا اجرا شود، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد اقدامات خود را در رابطه با تنگه هرمز انجام دهد. اگر آن‌ها اقدامی نکنند، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ تعجیلی برای باز کردن تنگه هرمز ندارد و به اقدامات خود جهت دفاع از کشور و مقابله با دشمنان ادامه خواهد داد. ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.»

آمریکا برای بار سوم در ۱۶ ماه گذشته به دیپلماسی و میز مذاکره خیانت کرد

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا افزود: «اقدام اخیری که دشمنان ما و مشخصاً آمریکا در قالب بسته جدید تحریمی انجام دادند، مسئله جدیدی نیست و جمهوری اسلامی ایران برای آن هم آمادگی کامل دارد. اگر آمریکا بر این فرض است که تمایل دارد به میز دیپلماسی بازگردد، باید بداند که ایران تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض نکرده است؛ بلکه این آمریکا بود که برای بار سوم طی ۱۶ ماه گذشته به دیپلماسی و میز مذاکره خیانت کرد.»

وی تاکید کرد: «طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران نباید هزینه این رفتار را بپردازد. ما به سهم خود آمادگی‌های لازم را در خصوص تنگه هرمز با دولت عمان اتخاذ کرده‌ایم و اکنون مسئولیت و تعهد طرف مقابل است که الزامات مورد نیاز را برآورده سازد تا ایران اقدام متقابل را صورت دهد.»

غریب‌آبادی با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده درباره عبور آزادانه برخی شناورها تأکید کرد: تنگه هرمز کاملاً مسدود است و اگر کشتی از این مسیر عبور کند، قطعاً با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. نیروهای مسلح ما بر هرگونه تحرکی در تنگه هرمز اشراف کامل دارند و ماموریت خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند؛ بنابراین ادعاهای مطرح‌شده به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و هیچ کشتی بدون هماهنگی ایران امکان عبور از تنگه هرمز را ندارد.

ما در اجرای تعهدات پیش‌دستی نمی‌کنیم / اقدامات لازم را برای بازگشت به تعهدات به آمریکا کاملا شفاف اعلام کرده‌ایم

وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیر نخست‌وزیر قطر با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و احتمال حامل بودن پیامی از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: «این دیدارها و تعاملات امری مرسوم و متداول است. قطر و پاکستان به عنوان میانجیان گفتگوها نقش‌آفرینی کرده‌اند و ما در چارچوب مسائل روز با آن‌ها گفتگو کرده و مواضع خود را منقل ساخته‌ایم. تلاش قطر و پاکستان بر این بود که امکان‌سنجی بازگشت به تعهدات ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را بررسی کنند.»

غریب‌آبادی تاکید کرد: «ما برای آن‌ها روشن ساختیم که ایران از طریق تفاهم با عمان آمادگی‌های لازم را ایجاد کرده است، اما این ما نیستیم که در اجرای تعهدات مربوط به گشودن تنگه هرمز پیش‌دستی کنیم؛ بلکه این آمریکا است که تعهدات خود را متوقف کرده و از مفاد آن خارج شده است. واشنگتن باید به این تعهدات بازگردد و ما اقدامات لازمی را که باید از سوی آمریکا انجام شود کاملاً روشن کرده‌ایم.»