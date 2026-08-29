آغاز عملیات اجرایی پروژه دروازه قرآن نهبندان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال

جواد ذاکر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز شنبه، در مراسمی با حضور حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار خراسان جنوبی، عملیات اجرایی فاز نخست پروژه دروازه قرآن نهبندان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال آغاز شد.

وی تصریح کرد: پروژه دروازه قرآن به نمایندگی از پنج پروژه حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نهبندان، با مجموع اعتبار ۵۷۵ میلیارد ریال، وارد فاز اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم، پروژه روکش آسفالت محور شیرشتر به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال و همچنین روکش آسفالت محور خوانشرف-حسین‌آباد به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

ذاکر ادامه داد: تعمیرات اساسی پنج دستگاه پل در محور بیرجند-سربیشه-نهبندان با اعتبار ۲ میلیارد ریال و اجرای عملیات تبدیل آب‌نما به پل در محور فرعی شوسف-ذهاب-افضل‌آباد نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده است که برای اجرای آن ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت محورهای مواصلاتی و افزایش سطح خدمات راهداری به کاربران جاده‌ای و روستایی در شهرستان نهبندان انجام شده است.