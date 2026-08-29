  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

آغاز عملیات اجرایی پروژه دروازه قرآن نهبندان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال

آغاز عملیات اجرایی پروژه دروازه قرآن نهبندان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال

بیرجند- سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست پروژه دروازه قرآن شهرستان نهبندان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال خبر داد.

جواد ذاکر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز شنبه، در مراسمی با حضور حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار خراسان جنوبی، عملیات اجرایی فاز نخست پروژه دروازه قرآن نهبندان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال آغاز شد.

وی تصریح کرد: پروژه دروازه قرآن به نمایندگی از پنج پروژه حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نهبندان، با مجموع اعتبار ۵۷۵ میلیارد ریال، وارد فاز اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم، پروژه روکش آسفالت محور شیرشتر به طول ۸ کیلومتر و با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال و همچنین روکش آسفالت محور خوانشرف-حسین‌آباد به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

ذاکر ادامه داد: تعمیرات اساسی پنج دستگاه پل در محور بیرجند-سربیشه-نهبندان با اعتبار ۲ میلیارد ریال و اجرای عملیات تبدیل آب‌نما به پل در محور فرعی شوسف-ذهاب-افضل‌آباد نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح‌شده است که برای اجرای آن ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت محورهای مواصلاتی و افزایش سطح خدمات راهداری به کاربران جاده‌ای و روستایی در شهرستان نهبندان انجام شده است.

کد مطلب 6931734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها