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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

والیبالیست‌های نوجوان «ما می‌توانیم» را تفسیر کردید

والیبالیست‌های نوجوان «ما می‌توانیم» را تفسیر کردید

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی در پیامی ضمن تبریک قهرمانی جهانی تیم ملی والیبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: شما با غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر بار دیگر «ما می‌توانیم» را تفسیر کردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی که شنبه شب هفتم شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: سلام و آفرین بر شما که با حماسه آفرینی خود عزم و اراده پولادین یک ملت عزتمند را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتید و با غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر در اوج جنگ روانی دشمن بار دیگر "ما می‌توانیم" را تفسیر کردید.

در این پیام تصریح شده است: درود بر شما و همه دست‌اندرکاران متعهد و فداکاری که شما را برای این درخشش امیدبخش پشتیبانی کردند.

سردار سرلشکر وحیدی در این پیام افزود: در شب ولادت نورانی پیامبر اعظم (ص) دل ملت را شاد کردید. همیشه موفق و دلشاد باشید.

کد مطلب 6931738

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    نظرات

    • ح IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      1 0
      پاسخ
      …بنابراین مربیان داخلی بهتر از پیاتزا برای تیم ملی هستند در این شرایط اقتصادی بهتر از مربیان داخلی استفاده شود

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