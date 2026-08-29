مشاور امنیتی الزیدی: تلاش می کنیم پل ارتباطی میان ایران و آمریکا باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: روابط ما با ایران و آمریکا خوب است و تلاش میکنیم پل ارتباطی میان طرفها باشیم تا به توافقی برسیم که حقوق همه کشورهای منطقه را تضمین کند.
وی درباره روابط کشورش با تهران و واشنگتن گفت: ایران و آمریکا هر دو دوستان ما هستند، اما منافع عراق در اولویت قرار دارد و توانایی متقاعد کردن طرفها برای تأمین منافع خود را داریم.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق اضافه کرد: گفتوگو با گروههای مسلح برای انحصار سلاح در دست دولت ادامه دارد.
وی افزود: پس از خروج ائتلاف بینالمللی، فرصت مناسبی برای پیشبرد این روند فراهم خواهد شد و گفتوگو با گروهها برای انحصار سلاح در دست دولت جدیتر خواهد شد.
دبیر شورای امنیت ملی پیشین عراق اضافه کرد: گروههای مسلح در حال حاضر متعهد هستند هیچ اقدامی علیه کشورهای همسایه یا در داخل عراق انجام ندهند.
الاعرجی تأکید کرد: حضور نیروهای حزب کارگران کردستان (پکک) در خاک عراق غیرقانونی است و برای حل این مسئله با طرف ترکیهای همکاری میکنیم.
وی افزود: شرایطی که به حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق منجر شده است، با حل پرونده حزب کارگران کردستان پایان خواهد یافت.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: طرف ایرانی بر ضرورت خروج گروههای تندرو از عراق تأکید دارد.
دبیر شورای امنیت ملی پیشین عراق ادامه داد: مصمم هستیم پروندههایی را که به عراق و کشورهای همسایه آسیب میرسانند، به پایان برسانیم.
مشاور امنیتی الزیدی گفت: همکاری و هماهنگی امنیتی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و ایران ضروری است.
الاعرجی افزود: سلاح نیروهای پیشمرگه در چارچوب قانون اساسی قرار دارد و منظور از جمعآوری سلاح، سلاحهای خارج از چارچوب قانون اساسی است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق در پایان نیز افزود: خروج ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر به معنای قطع روابط با واشنگتن نیست و تبادل اطلاعات امنیتی با آمریکا ادامه خواهد داشت.
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