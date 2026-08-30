ماجرای خیابان جمهوری و شعبده ترامپ چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، جدیدترین دیوارنگاره خیابان جمهوری با عنوان «شعبده نیست، پلک بزنی محوی!» با طراحی دانیال فرخ رونمایی شد.

دیوارنگاره خیابان جمهوری در تقاطع خیابان‌های ولیعصر (عج) و جمهوری قرار دارد.