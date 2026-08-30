به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، ۸۴ پروژه عمرانی، اقتصادی، خدماتی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۶۴۹۴ میلیارد تومان در شهرستان اسفراین افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف عمرانی، صنعتی، خدمات شهری، انرژی و زیرساختی اجرا شده بودند و با حضور هادی رجایی‌نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، محمد بدری فرماندار اسفراین و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسیدند.

بخشی از این طرح‌ها در حوزه صنعتی و اقتصادی قرار داشت که از جمله آنها می‌توان به فاز دوم مجموعه سنگ‌شکن ارشدی اشاره کرد. این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد و برای ۷۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد و با تکمیل طرح توسعه، ظرفیت اشتغال آن به ۲۰۰ نفر افزایش یافت.

همچنین شرکت ایمن قطعه توس به‌عنوان واحد تولید قطعات جلوبندی خودروهای سنگین و قطعات فولادی به روش فورجینگ، با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد و برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.

در بخش خدمات شهری نیز سه بوستان محله‌ای مهرگان، دکتر حسابی و فولاد پارسیان به بهره‌برداری رسیدند. پروژه احداث گذر ۱۲ متری مجاور رودخانه شهر و خیابان پروین اعتصامی نیز از دیگر طرح‌های اجراشده در حوزه زیرساخت‌های شهری بودند.

پروژه بهسازی رودخانه درون‌شهری اسفراین نیز با هدف ارتقای ایمنی شهری، ساماندهی مسیر آب‌های سطحی و بهبود منظر شهری افتتاح شد.

در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی کتابخانه نیکتا قوامی به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها تنها بخشی از ۸۴ پروژه‌ای بودند که همزمان با هفته دولت در شهرستان اسفراین افتتاح و به بهره‌برداری رسیدند.

در ادامه برنامه‌های هفته دولت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از مجتمع صنعتی و شرکت لوله‌گستر اسفراین نیز بازدید کرد.