به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید سعید رشادی روز پنجشنبه در آیین جشن وصال جمعی از زوجهای جوان، برگزاری چنین مراسمهایی را اقدامی مبارک و ارزشمند دانست و افزود: اینگونه برنامهها که در راستای ترویج ازدواج و تشکیل خانواده برگزار میشود، مورد رضایت خداوند متعال است.
وی با اشاره به اهمیت تشکیل خانواده در اسلام افزود: هرگاه زندگی مشترک بر پایه تعالیم قرآن و ارزشهای الهی شکل بگیرد، آن زندگی از استحکام، آرامش و موفقیت برخوردار خواهد بود.
امام جمعه میانه همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و کاهش تشریفات غیرضروری میتواند زمینهساز تحکیم بنیان خانواده و افزایش امید در جامعه باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: زوجهای جوان با الگوگیری از آموزههای دینی و قرآنی، زندگی مشترکی سرشار از محبت، همدلی و موفقیت را تجربه کنند.
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