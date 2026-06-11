به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید سعید رشادی روز پنجشنبه در آیین جشن وصال جمعی از زوج‌های جوان، برگزاری چنین مراسم‌هایی را اقدامی مبارک و ارزشمند دانست و افزود: اینگونه برنامه‌ها که در راستای ترویج ازدواج و تشکیل خانواده برگزار می‌شود، مورد رضایت خداوند متعال است.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل خانواده در اسلام افزود: هرگاه زندگی مشترک بر پایه تعالیم قرآن و ارزش‌های الهی شکل بگیرد، آن زندگی از استحکام، آرامش و موفقیت برخوردار خواهد بود.

امام جمعه میانه همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و کاهش تشریفات غیرضروری می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم بنیان خانواده و افزایش امید در جامعه باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: زوج‌های جوان با الگوگیری از آموزه‌های دینی و قرآنی، زندگی مشترکی سرشار از محبت، همدلی و موفقیت را تجربه کنند.