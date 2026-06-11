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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

امام جمعه میانه: زندگی مشترک بر پایه قرآن، ضامن موفقیت خانواده‌هاست

امام جمعه میانه: زندگی مشترک بر پایه قرآن، ضامن موفقیت خانواده‌هاست

میانه- امام جمعه میانه با تاکید بر نقش خانواده‌ها در ازدواج آسان، گفت: زندگی مشترک بر پایه قرآن، ضامن موفقیت خانواده‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید سعید رشادی روز پنجشنبه در آیین جشن وصال جمعی از زوج‌های جوان، برگزاری چنین مراسم‌هایی را اقدامی مبارک و ارزشمند دانست و افزود: اینگونه برنامه‌ها که در راستای ترویج ازدواج و تشکیل خانواده برگزار می‌شود، مورد رضایت خداوند متعال است.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل خانواده در اسلام افزود: هرگاه زندگی مشترک بر پایه تعالیم قرآن و ارزش‌های الهی شکل بگیرد، آن زندگی از استحکام، آرامش و موفقیت برخوردار خواهد بود.

امام جمعه میانه همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده و کاهش تشریفات غیرضروری می‌تواند زمینه‌ساز تحکیم بنیان خانواده و افزایش امید در جامعه باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: زوج‌های جوان با الگوگیری از آموزه‌های دینی و قرآنی، زندگی مشترکی سرشار از محبت، همدلی و موفقیت را تجربه کنند.

کد مطلب 6857041

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