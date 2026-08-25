به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدسعید رشادی صبح سهشنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبلیغات اسلامی شهرستان میانه اظهار کرد: برای استفاده بهتر از ظرفیتهای شهرستان، لازم است اختیارات فرماندار ویژه متناسب با این عنوان افزایش یابد تا برای حل مسائل و پیگیری امور، نیاز به مراجعه به مرکز استان نباشد.
وی افزود: افزایش اختیارات فرمانداری ویژه باید در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با جایگاه و ظرفیتهای شهرستان اجرایی شود.
امام جمعه میانه با اشاره به ظرفیتهای انسانی شهرستان گفت: میانه در حوزههای علمی و ورزشی از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و هنرمندان بزرگی نیز از این شهرستان به جامعه معرفی شدهاند.
رشادی با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی میانه ادامه داد: سرمایهگذاران متعددی در شهرستان فعالیت دارند و این ظرفیت اقتصادی باید با توجه متناسب به حوزههای فرهنگی، تبلیغاتی و هنری همراه شود.
وی کمبود نیروی انسانی و امکانات در مجموعههایی مانند تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مسائل فرهنگی شهرستان دانست و خواستار تقویت زیرساختها و تأمین منابع انسانی متناسب با ظرفیتهای میانه شد.
تعامل دستگاهها زمینهساز توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میانه
فرماندار ویژه میانه نیز در این آیین بر ضرورت تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.
محمدرضا مشایخی با قدردانی از حمایت مدیریت استان و استاندار آذربایجانشرقی در اجرای این پروژه اظهار کرد: تحقق طرحهای فرهنگی و اجتماعی حاصل همکاری و مشارکت مجموعههای مختلف است و استمرار این تعامل میتواند به تقویت زیرساختهای فرهنگی شهرستان کمک کند.
وی با اشاره به نقش مجموعه تبلیغات اسلامی در اجرای برنامههای فرهنگی افزود: تعامل این مجموعه با دستگاههای اجرایی و فرهنگی میتواند زمینه اجرای برنامههای مؤثرتر و توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
فرماندار ویژه میانه تأکید کرد: مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبلیغات اسلامی باید به محلی برای تقویت فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، حمایت از برنامههای مردمی و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.
گفتنی است مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میانه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
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