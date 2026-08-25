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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

رشادی: ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی شهرستان میانه نیازمند توجه ویژه است

رشادی: ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی شهرستان میانه نیازمند توجه ویژه است

میانه- امام جمعه میانه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، علمی، ورزشی و انسانی این شهرستان گفت: این ظرفیت‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید رشادی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبلیغات اسلامی شهرستان میانه اظهار کرد: برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های شهرستان، لازم است اختیارات فرماندار ویژه متناسب با این عنوان افزایش یابد تا برای حل مسائل و پیگیری امور، نیاز به مراجعه به مرکز استان نباشد.

وی افزود: افزایش اختیارات فرمانداری ویژه باید در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با جایگاه و ظرفیت‌های شهرستان اجرایی شود.

امام جمعه میانه با اشاره به ظرفیت‌های انسانی شهرستان گفت: میانه در حوزه‌های علمی و ورزشی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و هنرمندان بزرگی نیز از این شهرستان به جامعه معرفی شده‌اند.

رشادی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی میانه ادامه داد: سرمایه‌گذاران متعددی در شهرستان فعالیت دارند و این ظرفیت اقتصادی باید با توجه متناسب به حوزه‌های فرهنگی، تبلیغاتی و هنری همراه شود.

وی کمبود نیروی انسانی و امکانات در مجموعه‌هایی مانند تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مسائل فرهنگی شهرستان دانست و خواستار تقویت زیرساخت‌ها و تأمین منابع انسانی متناسب با ظرفیت‌های میانه شد.

تعامل دستگاه‌ها زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی میانه

فرماندار ویژه میانه نیز در این آیین بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد.

محمدرضا مشایخی با قدردانی از حمایت مدیریت استان و استاندار آذربایجان‌شرقی در اجرای این پروژه اظهار کرد: تحقق طرح‌های فرهنگی و اجتماعی حاصل همکاری و مشارکت مجموعه‌های مختلف است و استمرار این تعامل می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان کمک کند.

وی با اشاره به نقش مجموعه تبلیغات اسلامی در اجرای برنامه‌های فرهنگی افزود: تعامل این مجموعه با دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های مؤثرتر و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

فرماندار ویژه میانه تأکید کرد: مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبلیغات اسلامی باید به محلی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، حمایت از برنامه‌های مردمی و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.

گفتنی است مجتمع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میانه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

کد مطلب 6927036

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      1 0
      پاسخ
      میانه شهرستان ویژه در شمال غرب کشور جزو استان آذربایجان شرقی است این شهرستان از نظر وسعت بزرگترین شهرستان شمال‌غرب کشور محسوب می شود اما متاسفانه یک وجب اتوبان ندارد با این وصف به دلیل خطرناک بودن جاده های دو طرفه آن بطور میانگین روزانه ۲ نفر بر اثر تصاف جان می سپارند. مردمانی باصفا و مهمان نواز دارد و محصولات کشاورزی بی نظیری در آن تولید می شود.

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