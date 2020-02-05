۱۰ پروژه تولیدی، صنعتی و عمرانی در صومعه سرا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با پنجمین روز دهه مبارک فجر با حضور استاندار در شهرستان صومعه سرا از ۱۰ پروژه تولیدی، صنعتی و عمرانی بهره برداری شد.

بهره برداری از یک واحد تولید فرآورده‌های قهوه با اعتبار ۵ میلیارد تومان یکی از پروژه‌های افتتاحی این روز در صومعه سرا بود.

این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۲ هزار متر و با زیربنای ۱۵۰۰ متر بنا ساخته شده که با بهره برداری از این واحد برای ۱۵ نفر اشتغالزایی شده است.

افتتاح یک واحد صنعتی مرغداری

همچنین امروز با حضور استاندار گیلان از یک واحد مرغداری صنعتی ۲۰ هزار قطعه‌ای با اعتبار بیش از ۲ میلیارد تومان از این میزان ۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و بقیه آورده شخصی بوده که در صومعه سرا به بهره برداری شد.

این واحد صنعتی با زیربنای ۱۳۵۰ متر در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع احداث شده و زمینه اشتغال ۱۲ نفر را فراهم کرده است.

شهرستان صومعه‌سرا ۲۰۲ واحد مرغداری دارد که میزان تولید آن در هر دوره ۵ میلیون و ۲۰۰ قطعه است. گفتنی است تولید گوشت سفید در صومعه سرا ۶ هزار و ۳۰۰ تن بوده که با افتتاح این واحد ۱۶۰ تن به تولید شهرستان اضافه می‌شود.

افتتاح همزمان پروژه‌های حوزه راهداری در شهرستان صومعه سرا

بهره برداری از عملیات آسفالت و روکش محورهای مواصلاتی ۶ نقطه شبکه راه‌های صومعه سرا به طول ۱۵ کیلومتر و احداث دو دهنه پل از دیگر پروژه‌هایی بود که با حضور استاندار در شهرستان صومعه سرا مورد بهره برداری قرار گرفت.

اعتبار اجرای این ۸ پروژه بیش از ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی بوده است.

آسفالت راه دو روستای آسیابر و سمس و روکش آسفالت در محور طاهرگوراب- پیر سرا، محور مردخه بزرگ - پل سه خواهران، راه اصلی فومن- پونل و راه روستایی عربان و احداث پل‌های معاف وزیری و پل چمن از جمله شش نقطه اجرای عملیات آسفالت و روکش در شهرستان صومعه سرا بوده است.