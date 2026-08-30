حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی طی بامداد یکشنبه در جاده‌های استان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت پنج نفر و فوت یک نفر را رقم زده است.

وی به واژگونی پژو ۲۰۶ کیلومتر ۱۵۵ محور سبزوار به میامی اشاره داشت و افزود: این حادثه دو مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان واژگونی نیسان کیلومتر ۱۱۵ محور سبزوار به میامی را دیگر حادثه مهم رانندگی خواند و ادامه داد: این حادثه دو نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

درخشان اضافه کرد: برای متوفی عملیات رها سازی انجام گرفت و این مصدومان توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی افزود: برای پیشگیری از این حوادث تلخ و غیر قابل جبران رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، داشتن سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب و استراحت کافی توصیه می شود.