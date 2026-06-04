به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری صبح امروز پنجشنبه در بازدید از پروژه های آسفالت معابر روستاهای بخش مرکزی این شهرستان اظهار کرد: در جنگ اخیر و پس از آن نیز روند خدمترسانی به مردم متوقف نشد و پروژههای عمرانی، با وجود همه محدودیتها در حال اجرا بودهاند.
وی با بیان اینکه پروژههای عمرانی نقش مهمی در توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی دارند، افزود: فرمانداری شادگان ازاجرای پروژه های روستایی حمایت خواهد کرد.
عفری با اشاره به تداوم خدمترسانی در شرایط مختلف بیان کرد: در جنگ اخیر و پس از آن نیز روند خدمترسانی به مردم متوقف نشد و پروژههای عمرانی، از جمله همین طرحها ، با وجود همه محدودیتها در حال اجرا بودهاند که این موضوع نشان میدهد دستگاههای اجرایی و پیمانکاران باید با جدیت بیشتری پای کار باشند تا مردم هرچه زودتر از ثمرات این پروژه بهرهمند شوند.
سرپرست فرمانداری شادگان همچنین ضمن بررسی میدانی روند پیشرفت عملیات اجرایی بر لزوم رفع موانع احتمالی، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و پیگیری مستمر تا تکمیل نهایی پروژه تأکید کرد و از مسئولان مربوطه خواست گزارش پیشرفت کار را بهصورت منظم ارائه دهند.
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