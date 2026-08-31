به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری در نخستین روز سفر خود به خراسان شمالی پاسگاه محیطبانی تالاب آققشلاق بجنورد را افتتاح کرد و بهصورت ارتباط رادیویی، آغاز به کار پاسگاه محیطبانی پردبلند میاندشت جاجرم را اعلام کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این همایش، تقویت زیرساختهای حفاظتی و افزایش توان محیطبانان را از مهمترین محورهای برنامههای این سازمان در خراسان شمالی برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی مناطق طبیعی و اهمیت زیستگاههای استان، این اقدامات نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات زیستمحیطی دارد.
وی افزود: پاسگاه محیطبانی تالاب آققشلاق در محدوده بجنورد با هدف ارتقای نظارت و حفاظت از مجموعه تالابهای منطقه راهاندازی شده است و پاسگاه پردبلند نیز در منطقه میاندشت جاجرم که یکی از زیستگاههای مهم یوزپلنگ آسیایی به شمار میرود، فعالیت خود را آغاز میکند.
انصاری با اشاره به اینکه میاندشت یکی از زیستگاههای شاخص یوزپلنگ آسیایی در کشور است، تصریح کرد: طی سالهای اخیر اقدامات مختلفی برای افزایش ضریب حفاظتی این منطقه و پایش جمعیت یوز در آن انجام شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه برنامههای نخستین روز سفر خود از منطقه حفاظتشده ساریکگل بازدید و سایت عکاسی از حیات وحش را نیز افتتاح خواهد کرد.
بازدید از پروژه موزه پارک پردیسان و ساختمان ادارهکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و حضور در همایش یوزپلنگ آسیایی از دیگر برنامههای سفر انصاری است.
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