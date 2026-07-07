ضدعفونی ستاد بدرقه مهدیشهر برای میزبانی بهداشتی از زائران شهید

عباس مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور فراهمسازی محیطی ایمن و بهداشتی برای استقبال از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، عملیات بهسازی محیطی و آمادهسازی زیرساختهای پذیرایی در ستاد بدرقه توسط کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر اجرا شد.
وی با بیان اینکه این اقدامات با روحیه جهادی و در تعامل با سایر دستگاههای اجرایی انجام شده است، افزود: کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی با بسیج امکانات و توان خود، در آمادهسازی محل استقرار ستاد بدرقه و ایجاد شرایط مناسب برای خدمترسانی و پذیرایی از زائران مشارکت کردند.
مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر ادامه داد: در این مرحله، عملیات تخصصی سمپاشی و ضدعفونی کامل محوطه ستاد بدرقه به منظور کنترل حشرات، حفظ سلامت محیط و ارتقای شاخصهای بهداشتی اجرا شد تا از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی در زمان برگزاری مراسم جلوگیری شود.
مشیریان با تأکید بر اهمیت همکاری بینبخشی در اجرای این برنامهها، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات با هدف فراهم کردن زیرساختهای رفاهی و بهداشتی مناسب و تکریم شایسته زائران و عزاداران پیش از آغاز مراسم برنامهریزی و عملیاتی شده است.
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