  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

کشف بیش از ۲۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

کشف بیش از ۲۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از اجراب طرح آرامش در شهر با محوریت دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر پرخطر و کشف ۲۶ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح در اجرای آرامش در شهر و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی، با هدف دستگیری توزیع کنندگان، خرده فروشان، معتادان متجاهر در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه این طرح ها روزانه در طول ماه اجرا می شود ادامه داد: ماموران در جریان این طرح تعداد ۲۰۰ نفر معتادمتجاهر و پرخطر و ۱۲ نفرخرده فروش و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر و به مرکز ترک اعتیاد و مرجع قضایی معرفی کنند که از دستاورد های دیگر این طرح کشف ۲۶ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی وسنتی و ادوات و آلات توزین و مصرف و توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو سواری بوده است.

کد مطلب 6872240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها