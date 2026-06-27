کشف بیش از ۲۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: این طرح در اجرای آرامش در شهر و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجار شکنان اجتماعی، با هدف دستگیری توزیع کنندگان، خرده فروشان، معتادان متجاهر در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه این طرح ها روزانه در طول ماه اجرا می شود ادامه داد: ماموران در جریان این طرح تعداد ۲۰۰ نفر معتادمتجاهر و پرخطر و ۱۲ نفرخرده فروش و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر و به مرکز ترک اعتیاد و مرجع قضایی معرفی کنند که از دستاورد های دیگر این طرح کشف ۲۶ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی وسنتی و ادوات و آلات توزین و مصرف و توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو سواری بوده است.