به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر دوشنبه در جشن ثبت جهانی قلعه الموت که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: ثبت جهانی الموت یک لحظه تاریخی برای ملت ایران بود و تصویب این پرونده در یونسکو با استقبال گسترده مواجه شد.

وی افزود: پرونده الموت در مدت کوتاهی در یونسکو به تصویب رسید و پس از جنگ، کمتر موضوعی را شاهد بوده‌ایم که ثبت جهانی آن تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته و در شبکه‌های مختلف بازتاب داشته باشد.

استاندار قزوین با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی و مجموعه دست‌اندرکاران ثبت جهانی الموت بیان کرد: مردم الموت سال‌ها نگهبان این میراث ارزشمند بوده‌اند و باید در فرآیند توسعه منطقه نیز نقش و جایگاه آنها مورد توجه قرار گیرد.

نوذری تأکید کرد: در طرح‌های توسعه الموت، اولویت با بومیان همین منطقه خواهد بود و تلاش می‌کنیم مردم محلی از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری ایجادشده در منطقه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: طرح‌های مختلفی برای توسعه الموت در حوزه‌های گردشگری در دست بررسی است و ظرفیت‌هایی همچون گردشگری طبیعی، کوهنوردی، ورزش‌های آبی و گردشگری زمستانی می‌تواند در این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی نیز طرح‌هایی در حال آماده‌سازی است و تلاش می‌کنیم با تدوین طرح‌های مختلف، زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در الموت فراهم شود.

نوذری گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، قزوین و به‌ویژه الموت می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم گردشگری ایران و جهان تبدیل شود و در آینده اخبار و برنامه‌های بیشتری از توسعه این منطقه خواهیم شنید.

وی با اشاره به نقش همدلی مسئولان در ثبت جهانی الموت افزود: این موفقیت حاصل یک کار جمعی و همراهی مسئولان، نمایندگان مجلس و مجموعه‌های مختلف استان است و هر زمان که وحدت و همدلی در استان وجود داشته باشد، می‌توان اتفاقات بزرگ و ماندگاری را رقم زد.

استاندار قزوین همچنین از پیگیری‌های سردار رفیعی‌آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان، و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی برای مسائل استان و الموت قدردانی کرد.

نوذری در پایان گفت: مدیریت استان، معاونت اقتصادی، فرمانداری و بخشداری منطقه برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای الموت تلاش خواهند کرد تا این منطقه به یکی از کانون‌های مهم گردشگری و اقتصادی کشور تبدیل شود.