اجرای ۸۰ درصد مصوبات شورای مسکن در شوشتر و گتوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان‌های شوشتر و گتوند اظهار کرد: در سفر سال گذشته، ۲۱ مصوبه ابلاغی برای این دو شهرستان در نظر گرفته شده بود که تاکنون ۱۶ مورد آن با موفقیت به مرحله اجرا رسیده و ۵ مصوبه باقی‌مانده نیز در دستور پیگیری‌های ویژه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره رفع چالش‌های توسعه شهری افزود: تأمین سرانه‌های خدماتی و اجتماعی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس در این منطقه است و در این راستا، تأمین فضاهای ضروری از جمله مدرسه، مسجد و کلانتری در تمامی پروژه‌های مسکن مهر و مسکن حمایتی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی درباره روند اجرایی پروژه‌ها توضیح داد: تمامی تمهیدات لازم برای احداث این فضاها در دستور کار قرار گرفته است تا از این طریق، سطح رفاه و امنیت ساکنین در مناطق توسعه‌یافته شوشتر و گتوند ارتقا یابد.

این نشست با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی، فرمانداران شهرستان‌ها و جمعی از مسئولان برگزار شد.