دیدار وزرای امور خارجه ایران و مغولستان در بیشکک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و خانم باتس تسگ باتمونخه، وزرای امور خارجه ایران و مغولستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است، بیست و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نهم و دهم شهریور امسال در شهر بیشکک قرقیزستان – رئیس دوره‌ای این سازمان در سال ۲۰۲۶- برگزار می‌شود. شعار این اجلاس، ۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور هم به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس تهران را به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان ترک کرد.