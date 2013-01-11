۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

حجت الاسلام رحمتی:

وقف عملی ماندگار در زندگی انسان‌/ ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است

پلدختر - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت پلدختر وقف را هنر و واقف را هنرمند معرفی و بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحمتی در خطبه های نماز جمعه پلدختر با بیان اینکه انسان با وقف، میراث حسنه و ماندگار از خود بجا می گذارد اظهار داشت: با سیری در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) اهمیت و جایگاه وقف روشن می شود.

وی ادامه داد: سنت حسنه وقف برای گسترش عدالت اجتماعی و تقویت حس نوع‌دوستی و نیکوکاری در جامعه پایه‌ریزی شده است.

حجت الاسلام رحمتی با بیان اینکه وقف به عنوان باقیات‌ صالحات در زندگی اخروی انسان‌ها به شمار می‌رود افزود: وقف مصداق بارز صدقه جاریه و عملی ماندگار در زندگی انسان‌ها است.

وی تصریح کرد: باید به سنت حسنه وقف توجه کرده و برای احیای آن تلاش شود چرا که انسان با وقف اموال خود میراث ماندگاری از خود به یادگار می‌گذارد که آثار مثبتی در زندگی دیگر انسان‌ها دارد.

حجت الاسلام رحمتی گفت: وظیفه سنگین روحانیون و حوزه‌های علمیه است که فرهنگ صحیح وقف را در جامعه نهادینه کنند و مردم را نسبت به صدقه جاریه وقف تشویق کنند.

امام جمعه موقت پلدختر با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سنت وقف توانسته جایگاه خود را بدست آورد، یادآور شد: آنچه امروز به عنوان وظیفه باید مورد توجه قرار گیرد، زنده شدن موقوفات به عنوان صدقه جاریه و باقیات صالحات است.

