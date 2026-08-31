به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته هلالاحمر در جمع خبرنگاران همزمان با شامگاه دوشنبه در مجموعه هلال احمر سمنان اعلام کرد: اجرای طرحهای ملی دادرس و ماهر در مدارس، برگزاری مانورهای زلزله و آموزشهای ایمنی و امدادی، با همکاری آموزش و پرورش، به ارتقای آمادگی دانشآموزان در برابر حوادث کمک کرد.
وی ادامه داد: برگزاری دورههای تربیت مربی، فرماندهی تیمهای دادرس، فعالیت تیمهای سحر و پیشگامان پیشرفت، اردوهای توانمندسازی، مسابقات فرهنگی و مهارتی و برنامههای طرح سحاب دیگر اقدامات معاونت جوانان است.
مدیرعامل هلال احمر سمنان توضیح داد: ایجاد فضاهای دوستدار کودک در طرح نوروزی، اجرای برنامههای هفته ملی کودک، جذب اعضای جدید و کسب رتبه برتر دانشآموزان دامغانی در رویداد دابسمش هلالیتا دیگر برنامه های هلال احمر بوده است .
درخشان تأکید کرد: سرمایهگذاری در آموزش و توانمندسازی نسل جوان، نقش مهمی در افزایش تاب آوری اجتماعی و توسعه فرهنگ امداد و نجات در استان دارد.
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