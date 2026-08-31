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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

سرمایه‌گذاری هلال احمر روی آموزش؛ توانمند سازی در اقصی‌ نقاط سمنان

سرمایه‌گذاری هلال احمر روی آموزش؛ توانمند سازی در اقصی‌ نقاط سمنان

سمنان- مدیرعامل هلال احمر استان سمنان سرمایه گذاری بر روی آموزش را رویکرد این مجموعه در بخش‌های مختلف دانست و گفت: اهداف طرح توانمند سازی در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته هلال‌احمر در جمع خبرنگاران همزمان با شامگاه دوشنبه در مجموعه هلال احمر سمنان اعلام کرد: اجرای طرح‌های ملی دادرس و ماهر در مدارس، برگزاری مانورهای زلزله و آموزش‌های ایمنی و امدادی، با همکاری آموزش و پرورش، به ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث کمک کرد.

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های تربیت مربی، فرماندهی تیم‌های دادرس، فعالیت تیم‌های سحر و پیشگامان پیشرفت، اردوهای توانمندسازی، مسابقات فرهنگی و مهارتی و برنامه‌های طرح سحاب دیگر اقدامات معاونت جوانان است.

مدیرعامل هلال احمر سمنان توضیح داد: ایجاد فضاهای دوستدار کودک در طرح نوروزی، اجرای برنامه‌های هفته ملی کودک، جذب اعضای جدید و کسب رتبه برتر دانش‌آموزان دامغانی در رویداد دابسمش هلالیتا دیگر برنامه های هلال احمر بوده است .

درخشان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نسل جوان، نقش مهمی در افزایش تاب آوری اجتماعی و توسعه فرهنگ امداد و نجات در استان دارد.

کد مطلب 6933526

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