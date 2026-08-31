پورذهبی: اختلاف فقهی نباید صفوف شیعه و سنی را جدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای کاروان وحدت در سنندج اظهار کرد: ارتباط و دوستی میان علمای شیعه و سنی باید مستمر باشد و به مناسبت‌ها محدود نشود.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از اخلاق پیامبر اکرم(ص) افزود: اخلاص، ادب، محبت و خدمت به مردم چهار پایه مهم وحدت هستند و این مفاهیم باید در رفتار اجتماعی مسلمانان نمود پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تصریح کرد: اگر میان پیروان مذاهب اسلامی در مسائل فقهی اختلاف نظری وجود دارد، باید این اختلاف به صورت محترمانه پذیرفته شود و نباید موجب جدایی صف‌های نماز یا فاصله گرفتن دل‌های مسلمانان شود.

پورذهبی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: در شرایط دشوار باید در کنار یکدیگر باشیم و به هم روحیه بدهیم؛ چراکه وحدت واقعی در میدان عمل و هنگام مواجهه با مشکلات معنا پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: وحدت یک موضوع تشریفاتی و مناسبتی نیست و زمانی اثرگذار خواهد بود که از سخن و مراسم فراتر رفته و به رفتار، زندگی اجتماعی و روابط مردم تبدیل شود.