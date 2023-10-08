مسلمانان از اختلاف و دشمنی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر یکشنبه در مراسم جشن مردمی هفته وحدت، که به مناسب ماه مبارک ربیع‌الاول در روستای کوله ساره از توابع کامیاران برگزار شد، اظهار کرد: آنچه موجب نابودی و فاصله بین مسلمانان می‌شود اختلاف و تفرقه است.

وی افزود: اهمیت وجود وحدت و پرهیز از هر گونه تفرقه به گونه‌ای است که خداوند در آیات متعدد قرآن کریم به آن تاکید ورزیده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: حفظ وحدت در جامعه اسلامی و بین مردم مؤمن و مسلمان ضروری است چرا که اختلاف و تفرقه مشکلات دنیوی و عذاب اخروی را به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام پورذهبی افزود: انسان مسلمان از رفتاری که باعث تفرقه می‌شود به ویژه سخن چینی پرهیز و از بیان مطالبی که باعث اختلاف و دشمنی بین دیگران می‌شود خودداری می‌کند تا مهربانی و همدلی بین جامعه، خانواده و دوستان رواج یابد.

در این مراسم مولودی خوانی در وصف و مدح پیامبر اعظم (ص) اجرا شد.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی همچنین با حضور در پاسگاه انتظامی این روستا از زحمات فرمانده و پرسنل این پاسگاه تقدیر کرد.