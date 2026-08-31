رئیس بسیج اصناف کشور: دشمن در برابر اراده ملت ایران شکست خورد

سید هادی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در نهم اسفندماه با این خیال خام که می‌تواند با یک عملیات چندروزه نظام جمهوری اسلامی را سرنگون، ایران را تجزیه و به اهداف خود دست پیدا کند، وارد میدان شد، اما از حضور و ایستادگی ملت ایران غافل بود.

وی افزود: ملت ایران با حضور خود در میدان، به دنیا و جهانیان قدرت و اقتدار خود را نشان دادند و ثابت کردند که در بزنگاه‌های حساس، پای کشور، نظام و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور خاطرنشان کرد: همه محاسبات و تحلیل‌های دشمنان بر این بود که با به شهادت رساندن رهبر عزیز و فرماندهان رشید کشور، جمهوری اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد، اما آنچه کشور را نجات داد، نخست لطف و عنایت خداوند متعال، سپس حضور تعیین‌کننده مردم در میدان و انسجام میان اقشار مختلف جامعه و در نهایت جانفشانی فرزندان ملت در نیروهای مسلح در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی بود.

صالحی تصریح کرد: اقتدار امروز کشور مرهون حضور تعیین‌کننده مردم و مجاهدت و کوشش آنان در عرصه‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که دشمنان پس از هفته‌های ابتدایی جنگ تحمیلی، درخواست مذاکره و آتش‌بس کردند.

وی بیان کرد: بیش از شش ماه است که میدان در اختیار مردم قرار دارد و خیال خام دشمنان برای ضربه زدن به ایران عزیز رو به تباهی گذاشته است؛ امروز نیز برای عبور از این مرحله و مقابله با جنگ پیچیده ترکیبی و اقتصادی دشمن، نیازمند سه مؤلفه اساسی صبر، بصیرت و وحدت هستیم.

رئیس بسیج اصناف کشور ادامه داد: نخستین مؤلفه، صبر است؛ ما در مواجهه با دشمنی قرار داریم که پس از جنگ جهانی دوم، کمتر کسی جرئت مقابله یا تهدید منافع آن را داشته است و باید در این مقطع با صبر و استقامت مسیر خود را ادامه دهیم.

صالحی اضافه کرد: مؤلفه دوم بصیرت است؛ بصیرت یعنی شناخت زمان، شناخت دشمن و دوست، تشخیص اولویت‌ها و حرکت در مسیر صحیح. باید بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم، قرار است به کجا برسیم و چگونه باید این مسیر را طی کنیم.

وی یادآور شد: مؤلفه سوم که در پیام‌های اخیر امام عزیز نیز بر آن تأکید شده، وحدت و انسجام اجتماعی است. همه مردم با وجود اختلافات، تفاوت‌ها، سلایق و ذائقه‌های مختلف باید حول اشتراکات گرد هم آمده و با وحدت و انسجام از این مرحله عبور کنند.

رئیس بسیج اصناف کشور تأکید کرد: همان‌گونه که در جنگ نظامی با صبر، بصیرت و وحدت دشمن را شکست دادیم، در جنگ پیچیده ترکیبی و اقتصادی نیز به لطف الهی دشمن را شکست خواهیم داد. هر صدا و ندایی که موجب تقویت اختلاف و تفرقه در جامعه شود، در جهت خواست دشمن حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: آنچه در ماه‌های گذشته موجب موفقیت کشور شده، وحدت و انسجام مردم بوده و آنچه ضامن موفقیت و شکست دشمن خواهد بود نیز همین وحدت و انسجام است.

صالحی تصریح کرد: همه ما مسائل، مشکلات، محدودیت‌ها و موانع را می‌دانیم، اما در شرایطی که دشمن در مقابل ملت ایران قرار گرفته است، وظیفه داریم با حفظ وحدت و انسجام، درس تاریخی دیگری به دشمن بدهیم.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور در پایان گفت: باید وحدت و انسجام را حفظ کنیم، به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم و فرامین امام عزیزمان را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ چراکه وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و خداوند متعال کسانی را که در مسیر حق و یاری دین خدا گام برمی‌دارند، یاری خواهد کرد.