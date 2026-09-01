فشار اروپا بر یونان و اسپانیا به خاطر ارسال نکردن سلاح برای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو به نقل از یک دیپلمات ناشناس اتحادیه اروپا در گزارشی نوشت: در جلسات آینده مقامات اروپایی در ایرلند که قرار است اوایل سپتامبر برگزار شود، بر کشورهایی که سهم قابل توجهی در تأمین موشک‌های رهگیر برای اوکراین نداشته‌اند، فشار وارد خواهد شد.

پولیتیکو، یونان و اسپانیا را از جمله کشورهای اروپایی عنوان کرد که قرار است به خاطر ارسال نکردن موشک های رهگیر مواخذه شوند.

پیشتر، روسیه اعلام کرده بود که در صورت قطع کمک های مالی و تسلیحاتی غرب، اوکراین نخواهد توانست بیشتر از چهار ماه بجنگد.

مسکو معتقد است کشورهای غربی با کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین موجب طولانی تر شدن جنگ می شوند تا از این طریق روسیه را تضعیف کنند.