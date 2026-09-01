خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زینب رنجکش: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر از یک انتخاب فناورانه به یکی از ضرورت‌های اساسی نظام انرژی کشور تبدیل شده است.

افزایش مصرف برق، رشد تقاضا در بخش‌های خانگی و صنعتی، محدودیت منابع سوخت فسیلی و ضرورت کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف، توجه به انرژی‌های پاک را بیش از گذشته ضروری کرده است.

در این میان، انرژی خورشیدی به دلیل دسترسی گسترده به تابش خورشید، قابلیت احداث نیروگاه در مقیاس‌های مختلف و امکان تولید برق در نزدیکی محل مصرف، جایگاه ویژه‌ای در برنامه توسعه انرژی کشور پیدا کرده است.

استان بوشهر نیز به دلیل شرایط اقلیمی و برخورداری از روزهای آفتابی فراوان، از استان‌های مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود. ظرفیت بالای تابش خورشیدی در کنار وجود اراضی مناسب و نیاز روزافزون به برق، فرصت قابل توجهی برای توسعه تولید برق پاک در این استان فراهم کرده است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، به کاهش وابستگی شبکه به نیروگاه‌های حرارتی، کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها نیز کمک کند.

اهمیت این موضوع برای بوشهر تنها به تولید برق محدود نمی‌شود؛ بلکه پراکنده‌سازی منابع تولید برق می‌تواند تاب‌آوری شبکه را نیز افزایش دهد. احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف استان، به‌ویژه در نزدیکی مراکز مصرف، می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر خطوط انتقال و شبکه توزیع را کاهش دهد و در مناطقی که با ضعف ولتاژ مواجه هستند، نقش مؤثری در بهبود کیفیت برق ایفا کند.

از این منظر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هم‌زمان یک پروژه انرژی، زیرساختی و پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

شهرستان دشتی در این میان به یکی از کانون‌های اصلی توسعه انرژی خورشیدی استان تبدیل شده است. رشد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این شهرستان از ۴ مگاوات به بیش از ۵۰ مگاوات طی ۱۵ ماه، بیانگر شتاب گرفتن سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

این روند می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی پیرامون انرژی‌های تجدیدپذیر، از سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه تا خدمات فنی، نگهداری و اشتغال نیروهای متخصص بومی فراهم کند.

در چنین شرایطی، توسعه نیروگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در دشتی می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. نیروگاه‌های بزرگ امکان تزریق حجم قابل توجهی از برق به شبکه را فراهم می‌کنند و نیروگاه‌های کوچک‌تر در مدارس، مساجد، ادارات، منازل و واحدهای تولیدی می‌توانند به تولید برق در محل مصرف کمک کنند.

چنین الگویی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، فرهنگ استفاده از انرژی پاک را نیز در جامعه گسترش می‌دهد و شهروندان و نهادهای محلی را به بخشی از فرآیند تولید انرژی تبدیل می‌کند.

بهره‌برداری از سه نیروگاه خورشیدی در محمدآباد

در همین راستا، سه نیروگاه خورشیدی هر کدام به ظرفیت ۳.۲ مگاوات و در مجموع ۹.۶ مگاوات در روستای محمدآباد شهرستان دشتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با هدف افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف و تقویت زیرساخت‌های انرژی منطقه اجرا شده است و ورود ظرفیت جدید به مدار تولید، بخشی از برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان دشتی به شمار می‌رود.

امام جمعه دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: دشتی با همدلی دولت و مردم در مسیر تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تولید انرژی پاک در سطح ملی قرار دارد.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته افزود: توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند ضمن کمک به تأمین برق مورد نیاز، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و اشتغال در منطقه باشد.

امام جمعه دشتی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خرد و متوسط در کنار نیروگاه‌های بزرگ تأکید کرد و گفت: علاوه بر نیروگاه‌های بزرگ، باید برای احداث نیروگاه‌های خرد و متوسط در مدارس، مساجد، مصلاها و منازل نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گیرد تا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

زاهددوست ادامه داد: اگر تولید برق خورشیدی تنها به چند نیروگاه بزرگ محدود نشود و خانواده‌ها، نهادهای عمومی و مراکز آموزشی نیز در این عرصه مشارکت کنند، ظرفیت بسیار گسترده‌تری برای تولید انرژی پاک در شهرستان ایجاد خواهد شد.

رشد ۱۲ برابری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی دشتی

فرماندار دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند توسعه پروژه‌ها در این شهرستان اظهار کرد: طی ۱۵ ماه گذشته بیش از ۴۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی تعریف شده است.

رضا مقاتلی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت شهرستان دشتی از چهار مگاوات پیش از دولت چهاردهم به بیش از ۵۰ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۲ برابری ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان است.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: این رشد نشان می‌دهد که ظرفیت‌های شهرستان در حوزه انرژی‌های پاک مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری در این بخش با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

مقاتلی همچنین به پروژه‌های هفته دولت در شهرستان اشاره کرد و گفت: در هفته دولت جاری ۱۱۳ پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۱۵ میلیارد تومان افتتاح شده و عملیات اجرایی پروژه‌های جدید نیز با اعتباری معادل یک هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های انرژی در کنار سایر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های تولید و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در دشتی کمک کند.

دشتی؛ قطب انرژی خورشیدی استان بوشهر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان دشتی بیش از یک‌سوم ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان را در اختیار دارد، اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان بوشهر حدود ۱۶۰ مگاوات است و سهم دشتی از این ظرفیت قابل توجه است.

غلامرضا حشمتی با اشاره به جانمایی نیروگاه‌های جدید در شهرستان دشتی افزود: جانمایی این نیروگاه‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل انجام شده است تا علاوه بر کمک به حل مشکلات ضعف ولتاژ در مناطق مصرف، آسیب‌پذیری شبکه در شرایط بحرانی نیز کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نزدیکی مراکز مصرف، می‌تواند بخشی از نیاز شبکه را از طریق تولید پراکنده تأمین کند و به مدیریت بهتر بار شبکه کمک کند.

حشمتی ضمن قدردانی از پیمانکار پروژه برای استفاده حداکثری از نیروهای بومی خاطرنشان کرد: سه ساختگاه جدید نیز در دست اجراست و امیدواریم با همت سرمایه‌گذاران، این پروژه‌ها تا پیش از پیک تابستان سال آینده وارد مدار بهره‌برداری شوند.

وی ادامه داد: تسریع در اجرای این پروژه‌ها می‌تواند ظرفیت تولید برق پاک استان را افزایش داده و در مدیریت بار شبکه در دوره اوج مصرف تابستان نقش مؤثری داشته باشد.

ضرورت حمایت از تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه انرژی خورشیدی نیازمند حمایت جدی‌تر در حوزه تجهیزات و سرمایه‌گذاری است.

زارعی بیان کرد: برای توسعه هرچه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت دارد تجهیزات و قطعات وارداتی این بخش در لایحه‌ای به مجلس به عنوان ماشین‌آلات خط تولید شناخته شوند تا از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: کاهش هزینه تمام‌شده تجهیزات می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهد و سرعت اجرای پروژه‌های خورشیدی را بالا ببرد.

توسعه برق خورشیدی در دشتی اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک پروژه محدود به مجموعه‌ای از طرح‌های در حال توسعه تبدیل شده است. افزایش ظرفیت از چهار مگاوات به بیش از ۵۰ مگاوات طی ۱۵ ماه، بهره‌برداری از نیروگاه‌های ۹.۶ مگاواتی محمدآباد و اجرای سه ساختگاه جدید، نشان می‌دهد که انرژی پاک در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم توسعه زیرساختی شهرستان است.

با این حال، تداوم این روند نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های شبکه، تسهیل تأمین تجهیزات، تأمین مالی پایدار، تسریع فرآیندهای اداری و تضمین شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری است.

در صورت رفع این موانع، دشتی می‌تواند علاوه بر ایفای نقش مهم در تأمین برق پاک استان بوشهر، به الگویی برای توسعه تولید پراکنده و استفاده از ظرفیت‌های خورشیدی در مناطق گرم و آفتابی کشور تبدیل شود.