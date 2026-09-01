۵۲۲۸ هکتار از اراضی غیرملی فارس تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیاله یزدی با اشاره به آخرین اقدامات کارگروه استانی رفع تداخلات اراضی گفت: در هفته دولت، وضعیت ۱۴ پلاک از اراضی پنج شهرستان مهر، سروستان، سرچهان، استهبان و خرمبید بررسی و در مجموع ۵ هزار و ۲۲۸.۲ هکتار از اراضی غیرملی استان تعیین تکلیف و تثبیت شد.
وی افزود: شهرستان مهر با اختصاص پنج پلاک و مساحت ۲ هزار و ۵۳۴.۹ هکتار، بیشترین سهم را در این مرحله از فرآیند رفع تداخلات به خود اختصاص داده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در شهرستان سروستان نیز چهار پلاک به مساحت یک هزار و ۲۱۲.۶ هکتار بررسی شد و وضعیت یک پلاک در شهرستان سرچهان به مساحت یک هزار و ۱۹۰.۱ هکتار نیز تعیین تکلیف شد.
یزدی گفت: همچنین سه پلاک در شهرستان استهبان به مساحت ۳۲۲.۱ هکتار و یک پلاک در شهرستان خرمبید به مساحت ۶۸.۵ هکتار در این مرحله مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
تعیین تکلیف اراضی؛ گامی برای تثبیت حقوق بهرهبرداران
وی با بیان اینکه این بررسیها با همکاری شرکتهای مشاور انجام شده است، افزود: اعضای کارگروههای استانی و شهرستانی نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشتند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رفع تداخلات و تعیین تکلیف وضعیت اراضی را از اقدامات بنیادین در مسیر شفافسازی مالکیتها و تثبیت حقوق قانونی بهرهبرداران دانست و تأکید کرد: این روند با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.
وی ضمن قدردانی از کارشناسان، اعضای کارگروهها و شرکتهای مشاور، بر استمرار بررسی پلاکهای باقیمانده و تسریع در تعیین تکلیف اراضی تأکید کرد.
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