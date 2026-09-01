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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

۵۲۲۸ هکتار از اراضی غیرملی فارس تعیین تکلیف شد

۵۲۲۸ هکتار از اراضی غیرملی فارس تعیین تکلیف شد

شیراز- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس از تعیین تکلیف و تثبیت ۵ هزار و ۲۲۸ هکتار از اراضی غیرملی استان در جریان بررسی ۱۴ پلاک در پنج شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌اله یزدی با اشاره به آخرین اقدامات کارگروه استانی رفع تداخلات اراضی گفت: در هفته دولت، وضعیت ۱۴ پلاک از اراضی پنج شهرستان مهر، سروستان، سرچهان، استهبان و خرم‌بید بررسی و در مجموع ۵ هزار و ۲۲۸.۲ هکتار از اراضی غیرملی استان تعیین تکلیف و تثبیت شد.

وی افزود: شهرستان مهر با اختصاص پنج پلاک و مساحت ۲ هزار و ۵۳۴.۹ هکتار، بیشترین سهم را در این مرحله از فرآیند رفع تداخلات به خود اختصاص داده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در شهرستان سروستان نیز چهار پلاک به مساحت یک هزار و ۲۱۲.۶ هکتار بررسی شد و وضعیت یک پلاک در شهرستان سرچهان به مساحت یک هزار و ۱۹۰.۱ هکتار نیز تعیین تکلیف شد.

یزدی گفت: همچنین سه پلاک در شهرستان استهبان به مساحت ۳۲۲.۱ هکتار و یک پلاک در شهرستان خرم‌بید به مساحت ۶۸.۵ هکتار در این مرحله مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

تعیین تکلیف اراضی؛ گامی برای تثبیت حقوق بهره‌برداران

وی با بیان اینکه این بررسی‌ها با همکاری شرکت‌های مشاور انجام شده است، افزود: اعضای کارگروه‌های استانی و شهرستانی نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشتند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رفع تداخلات و تعیین تکلیف وضعیت اراضی را از اقدامات بنیادین در مسیر شفاف‌سازی مالکیت‌ها و تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران دانست و تأکید کرد: این روند با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی ضمن قدردانی از کارشناسان، اعضای کارگروه‌ها و شرکت‌های مشاور، بر استمرار بررسی پلاک‌های باقی‌مانده و تسریع در تعیین تکلیف اراضی تأکید کرد.

کد مطلب 6934145

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