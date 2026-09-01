صادرات چهارمحال و بختیاری به ۳۳۵ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شمسیپور صبح سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حوزه صنعت استان، ۲۵۹ فقره طرح با پیشرفت فیزیکی ۸۱ تا ۹۹ درصد وجود دارد که ارزش سرمایهگذاری این طرحها ۱۱.۹ همت است و با بهرهبرداری از آنها ظرفیت اشتغال قابلتوجهی در بخش صنعت ایجاد خواهد شد.
وی افزود: همچنین ۳۱۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۱ تا ۸۰ درصد در استان در حال اجراست که از پیشرفت قابل قبول و قابل توجهی برخوردار هستند و با تکمیل این طرحها زمینه توسعه ظرفیت تولید و اشتغال در استان فراهم میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از مجموع طرحهای صنعتی استان، حدود ۶۰۰ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد هستند که بخش قابل توجهی از آنها میتوانند در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسند.
شمسیپور با اشاره به وضعیت صدور جوازهای تأسیس صنعتی در استان، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری از نظر تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی حدود ۲.۳ درصد جوازهای صادرشده کشور و از نظر ظرفیت اشتغال حدود ۱.۴ درصد اشتغال پیشبینیشده کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اولویتهای صنعتی استان، گفت: توسعه زنجیرههای ارزش موجود در چهارمحال و بختیاری از اولویتهای سازمان صمت است و در این زمینه زنجیره ارزش فولاد و زنجیره ارزش پتروشیمی از مهمترین اولویتهای بخش صنعت و معدن استان به شمار میروند.
تدوین سند انرژی بخش صنعت چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز صنایع، تصریح کرد: سند انرژی بخش صنعت استان با همکاری دستگاهها و مجموعههای مختلف تدوین شده و در این سند میزان مصرف فعلی و نیاز صنایع و معادن برای توسعه و ایجاد واحدهای جدید بررسی شده است.
شمسیپور افزود: در حال حاضر صنایع استان به حدود چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب بر ساعت آب نیاز دارند که حدود دو هزار و ۹۰۰ مترمکعب آن تأمین میشود.
وی ادامه داد: صنایع استان بهطور متوسط حدود ۲۷۲ مگاوات برق نیاز دارند، در حالی که میزان تأمین برق در طول سال بهطور میانگین حدود ۱۷۵ مگاوات است.
رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به نیاز صنایع استان به گاز، اظهار کرد: دو واحد بزرگ پتروشیمی و فولاد در استان وجود دارد که گاز برای آنها بهعنوان خوراک تولید محسوب میشود و بخش قابل توجهی از گاز مصرفی صنایع به این منظور اختصاص پیدا میکند.
وی بیان کرد: نیاز صنایع استان به گاز حدود ۲۸۰ هزار مترمکعب بر ساعت است که در حال حاضر حدود ۱۸۲ هزار مترمکعب آن تأمین میشود.
استفاده از آب خاکستری برای تأمین نیاز صنایع
شمسیپور از برنامهریزی برای استفاده از پساب و آب خاکستری در صنایع استان خبر داد و گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، استفاده از آب خاکستری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا انتقال آب و پساب فاضلاب شهرک صنعتی سفیددشت نیز در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده است شرکت فولاد سفیددشت با انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقهای، نسبت به انتقال پساب مورد نیاز اقدام کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همچنین استفاده از پساب تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره یک برای انتقال به شهرک صنعتی شماره سه و استفاده در بخش صنعت در دستور کار قرار دارد.
صادرات ۳۳۵ میلیون دلاری چهارمحال و بختیاری
شمسیپور با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان، گفت: در حال حاضر ۹۷ کارت بازرگانی فعال تولیدی در استان وجود دارد که ۵۷ کارت در حوزه صادرات و واردات فعالیت دارند.
وی افزود: هدفگذاری صادرات استان در سال گذشته ۲۸۰ میلیون دلار بود که در نهایت ۳۳۵ میلیون دلار صادرات با کارتهای بازرگانی مبدأ استان انجام شد.
رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود ۴۵ درصد صادرات استان مربوط به محصولات پتروشیمی لردگان بود و امیدواریم با رفع مشکلات تأمین انرژی و بازگشت این واحد به مدار تولید، روند صادرات استان نیز تقویت شود.
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