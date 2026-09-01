تجلیل از یک عمر معلمی قرآن و نماز حجت الاسلام قرائتی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد اقامه نماز استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، برگزار شد، محمدصادق معتمدیان با اهدای لوح از سال‌ها تلاش این معلم و مفسر قرآن در عرصه فرهنگ دینی و ترویج نماز تقدیر کرد.

استاندار تهران با اشاره به نقش ماندگار برنامه «درس‌هایی از قرآن» اظهار کرد: نسل‌های مختلف مردم ایران طی دهه‌های گذشته با زبان ساده، صمیمی و در عین حال عمیق استاد قرائتی با بخش مهمی از معارف قرآن آشنا شده‌اند و همین شیوه ارتباط با مخاطب، یکی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

برنامه «درس‌هایی از قرآن» از سال ۱۳۵۸ آغاز شده و استمرار آن تا امروز، نزدیک به نیم‌قرن حضور مستمر در عرصه آموزش عمومی قرآن را رقم زده است؛ سابقه‌ای کم‌نظیر که نام حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، را با چند نسل از مخاطبان ایرانی پیوند زده است.

معتمدیان همچنین به گستره فعالیت‌های حجت الاسلام قرائتی در حوزه‌های مختلف فرهنگی اشاره کرد و افزود: فعالیت در نهضت سوادآموزی، ترویج فرهنگ قرآن، اقامه نماز، زکات، مهدویت و تولید آثار تفسیری و آموزشی، بخشی از کارنامه‌ای است که طی چند دهه با استمرار و حضور مستقیم در میان مردم شکل گرفته است.

وی «تفسیر نور» را از آثار شاخص این مسیر دانست و گفت: اهمیت کار استاد قرائتی تنها در تعدد برنامه‌ها و آثار نیست؛ سرمایه اصلی این تجربه، شناخت مخاطب و انتقال مفاهیم عمیق دینی با زبانی روشن، کاربردی و قابل فهم برای عموم جامعه است.

استاندار تهران تأکید کرد: فضای فرهنگی امروز بیش از هر زمان دیگری به روش‌های تازه، خلاقانه و مخاطب‌محور نیاز دارد و تجربه چند دهه‌ای حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، نشان داده است که می‌توان آموزه‌های قرآنی را با حفظ عمق و اصالت، به زبان زندگی روزمره مردم نزدیک کرد.

وی همچنین از نقش قرائتی در شکل‌گیری و تقویت جریان‌های سازمان‌یافته ترویج نماز و معارف دینی در کشور قدردانی کرد و این خدمات را از آثار ماندگار فرهنگی پس از انقلاب اسلامی دانست.

در ادامه این مراسم، محمدصادق معتمدیان با اهدای لوح تقدیر، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، به پاس نزدیک به نیم‌قرن معلمی قرآن، ترویج مستمر فرهنگ نماز و خدمات ماندگار دینی و فرهنگی تجلیل کرد.

گفتنی است که در پایان این نشست‌، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، نیز با اهدای لوح از استاندار تهران به پاس توجه مستمر به فرهنگ نماز، حمایت از اقدامات فرهنگی و اهتمام به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با اقامه نماز در دوره‌های مختلف مسئولیت اجرایی وی، قدردانی کرد.