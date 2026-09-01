ابراهیم معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دشواریهای موجود در تأمین منابع مالی در سطوح دولتی و مردمی، اجرای حجم گسترده پروژههای عمرانی و اجتماعی در خمینیشهر را اقدامی ارزشمند و ستودنی دانست.
وی با مقایسهای تحلیلی میان عملکرد شهرستانهای مختلف استان، اظهار کرد: طی دو سال فعالیت در مدیریت استان، پروژههای متعددی را در سطح شهرها و شهرستانها از نزدیک رصد کردهام؛ اما حجم و تراکم پروژههای در حال اجرا در خمینیشهر نسبت به بسیاری از نقاط دیگر استان به شکل قابل توجهی بالاتر است. در حال حاضر، حدود ۶۰ پروژه در حوزههای مختلف در این شهرستان در مراحل پیگیری و اجرای جدی قرار دارند.
گذار از شعار به عمل؛ تمرکز بر پیگیری تا نتیجه
معتمدی در ادامه با اشاره به رویکرد جلسات نظارتی و مدیریتی استان، تصریح کرد: در نشستهای متعدد برگزار شده با فرمانداران، شهرداران و دهیاران، آنچه برای مدیریت استان اهمیت داشت، فراتر از «وعده دادن» بود؛ اولویت ما، «پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه نهایی» است.
وی با اشاره به مدل مدیریتی در خمینیشهر افزود: ما در این شهرستان شاهد بودیم که فرماندار و شهردار فراتر از بیان وعدهها، با ایستادگی بر برنامههای خود، زمانبندیهای دقیق ارائه دادند و با پیگیریهای مداوم، توانستند موانع اجرایی را از پیش رو بردارند و پروژهها را به مرحله بهرهبرداری برسانند.
تقدیر از مدیریت مردممحور و نقش محوری سراهای محله
معاون استاندار اصفهان با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و حرفهای مدیریت شهری خمینیشهر، از عملکرد شهردار این شهرستان قدردانی کرد و گفت: یکی از بزرگترین نعمتهای یک شهرستان، برخورداری از مدیرانی است که «از جنس مردم» باشند؛ مدیرانی که با منش «حل مسئله» و با علاقه واقعی به خدمت به مردم، در میان شهروندان حضور دارند. وی حضور مستقیم شهردار در سطح شهر و ارتباط مستقیم با مردم را یکی از نقاط قوت و ویژگیهای ارزشمند مدیریت شهری این منطقه دانست.
معتمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه اجتماعی، پیشنهاد کرد: سراهای محله نباید صرفاً به مجموعههای اداری و سیستماتیک تبدیل شوند، بلکه باید با مشارکت مستقیم و فعال مردم، به کانونهای اصلی فعالیتهای محلی تبدیل شوند.
وی با اشاره به پتانسیلهای موجود، پیشنهاد ویژه خود را برای «سرای محله وازیچه» مطرح کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای این مجموعه، باید توجه ویژهای به فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و مشاورهای، بهویژه برای بانوان معطوف شود؛ چرا که بسیاری از چالشهای اجتماعی و فرهنگی را میتوان از طریق همین فضاهای محلهمحور و با تکیه بر آموزش و مشاوره با مردم، مدیریت و حل کرد.
معاون استاندار اصفهان ضمن ارسال پیام تقدیر از نماینده مردم شهرستان، فرماندار، شهردار و تمامی کادر اجرایی مدیریت شهری، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای پویایی سراهای محله و توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد.
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