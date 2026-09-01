برگزاری بزرگداشت ابوریحان بیرونی از سوی فلاسفه و اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، مراسم بزرگداشت حکیم ابوریحان بیرونی، فیلسوف، منجم و ریاضی‌دان برجسته ایرانی را در فضای مجازی برگزار می کند.

در این آیین که ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد، غلامرضا اعوانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، منوچهر صدوقی سها استاد و پژوهشگر حکمت اسلامی، غلامحسین رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، برزو قادری هند شناس و محمود شالویی درباره جایگاه و اهمیت ابوریحان بیرونی در سپهر علمی و فرهنگی ایران و جهان علم سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مراسم را از طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیوندهای زیر دنبال نمایند:

بله: https://ble.ir/anjomanasarmafakher آپارات: www.aparat.com/mafakherefarhangi

گفتنی است: ابوریحان بیرونی از برجسته‌ترین دانشمندان ایران و جهان اسلام است که گستره دانش و پژوهش‌های او، از نجوم و ریاضیات تا جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و شناخت ادیان را دربرمی‌گیرد. اهمیت او تنها در شمار آثار و دستاوردهای علمی‌اش نیست؛ بلکه در شیوه پژوهش، دقت در مشاهده، سنجش و تجربه و نگاه نقادانه او به دانش نیز جلوه‌گر است. بیرونی از نخستین دانشمندانی بود که فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون را با رویکردی علمی و فارغ از پیش‌داوری مطالعه کرد. آثار او همچنان بخشی مهم از میراث علمی و فرهنگی ایران و جهان علم به شمار می‌رود.