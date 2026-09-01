به گزارش خبرنگار مهر، همایش دو روزه بانکداری اسلامی که در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور برگزار میشود، میزبان صاحبنظران و فعالان نظام بانکی کشور برای بحث و تبادلنظر پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی و مالی است.
محورهای کلیدی و چالشهای نظام بانکی
در این رویداد علمی، محورهای متنوعی از جمله چالشهای ارزی و ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک و مشتقات ارزی مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین، مباحث مربوط به تدوین مقررات احتیاطی بر اساس استانداردهای IFSB و چالشهای تطبیق مقررات بانکداری اسلامی در ایران با استانداردهای بینالمللی AAOIFI از دیگر محورهای اصلی این همایش است.
در بخش دیگری از مباحث، شرکتکنندگان به بررسی فرصتها و چالشهای تبدیل داراییهای غیرنقد برای تأمین نقدینگی مورد نیاز نظام بانکی و استفاده از ظرفیتهای بانکداری اسلامی در این حوزه خواهند پرداخت.
نقش فناوریهای نوظهور و مقابله با بحرانها
با توجه به پیشرفتهای دیجیتال، بخشی از این همایش به تأثیر فناوریهای نوین از جمله فینتک، بلاکچین و هوش مصنوعی اختصاص دارد؛ بهویژه استفاده از پتانسیلهای هوش مصنوعی در استقرار نظام بانکداری اسلامی مورد تأکید است. علاوه بر این، نقش نظام بانکی در تأمین مالی غیرتورمی برای جبران خسارات ناشی از ریسکهای نوظهور نظیر تحریمها و ناترازیها، با تمرکز بر ظرفیتهای بانکداری اسلامی در اقتصاد مقاومتی و بازسازی خسارات جنگ، از دیگر محورهای استراتژیک این همایش است.
شایان ذکر است این رویداد به عنوان یکی از بزرگترین همایشهای علمی حوزه اقتصادی کشور شناخته میشود که در آن آخرین مطالعات و پژوهشهای برتر در قالب سخنرانیها، ارائه مقالات و میزگردهای تخصصی برای ارتقای دانش بانکداری و مالی اسلامی مورد واکاوی قرار میگیرد.
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