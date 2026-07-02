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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

محموله لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسید

محموله لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسید

رودان- فرمانده انتظامی شهرستان رودان از کشف محموله لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا علی یوسف وند در تشریح جزئیات این خبر اظهار کدد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان، در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و در حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بندرعباس به رودان، به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران با هوشیاری و در بازرسی دقیق از این خودرو، تعداد ۶۹ قلم انواع لوازم برقی شامل دستگاه سرخ کن، قهوه ساز، جاروبرقی، کتری برقی و ظروف آشپزخانه خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان با بیان اینکه کارشناسان امنیت اقتصادی، ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ یوسف وند در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده شوم قاچاق، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهد داد که محورهای مواصلاتی به محملی برای فعالیت‌های غیرقانونی و ضربه به اقتصاد کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6877672

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