به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، همزمان با هفته دولت، از ارتقای سطح حفاظتی مناطق مستعد، ثبت درخت کهنسال ارس شهرستانک به عنوان اثر طبیعی ملی و تشدید پایش و برخورد با تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این استان خبر داد.

وی در ادامه با تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای حوزه معاونت محیط زیست طبیعی، بر تقویت پشتوانه‌های قانونی حفاظت از عرصه‌های طبیعی، ارتقای سطح حفاظتی مناطق مستعد و افزایش ضریب پایش و نظارت بر مناطق تحت مدیریت تأکید کرد.

وی ثبت درخت کهنسال ارس شهرستانک به عنوان اثر طبیعی ملی را یکی از اقدامات شاخص در حوزه حفاظت از میراث طبیعی استان البرز عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز افزود: در کنار این اقدام، پیگیری برای ارتقای سطح حفاظتی غار یخ‌مراد نیز در دستور کار قرار گرفته و فرآیندهای مربوط به آن در حال پیگیری است.

ارتقای سطح حفاظتی مناطق طبیعی البرز

محمدپور همچنین از ارتقای سطح حفاظتی منطقه سیرود خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، منطقه آزاد سیرود به منطقه شکار ممنوع سیرود ارتقا یافته و این موضوع در مرحله انتشار در روزنامه رسمی قرار دارد.

وی ادامه داد: گزارش توجیهی تبدیل منطقه شکار ممنوع طالقان به پارک ملی نیز تهیه شده و برای طی مراحل تصویب نهایی ارائه شده است.

شناسایی ۱۴۸ مورد تصرف در اراضی ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی را از اولویت‌های جدی این اداره‌کل دانست.

محمدپور گفت: در راستای تقویت فرآیند پایش و مقابله با زمین‌خواری، اطلاعات مربوط به ۱۴۸ مورد تصرف در اراضی ملی در سامانه پنجره واحد زمین به‌روزرسانی شده و روند پایش هوشمند اراضی با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی افزود: طی سال جاری ۱۵۸ پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه شناسایی و برای پیگیری‌های قانونی و قضایی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده است.

صیانت از منابع آب در دستور کار محیط زیست

مدیرکل محیط زیست البرز با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب و رعایت الزامات زیست‌محیطی در طرح‌های توسعه‌ای، از صدور مجوز احداث تصفیه‌خانه فاضلاب روستای وینه در حوزه آبریز رودخانه کرج خبر داد.

محمدپور هدف از این اقدام را کنترل و کاهش ورود آلاینده‌ها به منابع آب و حفاظت از منابع آب شرب منطقه عنوان کرد و گفت: این طرح در چارچوب الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال می‌شود.

وی همچنین به نقش اداره‌کل حفاظت محیط زیست در کنترل آثار زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۲۰ پرونده مربوط به استعلام واحدهای مستقر در طرح‌های هادی روستایی، واحدهای خدماتی و گردشگری با دقت کارشناسی بررسی شده است.

پیشگیری از آسیب به زیست‌بوم‌های حساس

محمدپور هدف از بررسی این پرونده‌ها را فراهم کردن زمینه توسعه متوازن در کنار پیشگیری از آسیب به زیست‌بوم‌های حساس و عرصه‌های طبیعی ارزشمند استان عنوان کرد.

وی همچنین تقویت نظام حفاظتی، پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، صیانت از منابع طبیعی و آب و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان را از مهم‌ترین محورهای عملکرد محیط زیست البرز در سال جاری دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بر تداوم این رویکرد با هدف حفاظت پایدار از عرصه‌های طبیعی و تقویت نظارت بر مناطق تحت مدیریت تأکید کرد.