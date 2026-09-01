ولایتمدار: افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایتمدار بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به شرایطی که دشمن برای کشور ایجاد کرده و باید درباره افزایش قدرت بازدارندگی کشور تصمیم جدی گرفته شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: به عنوان یک فرد امنیتی عرض می‌کنم که از بسیاری از تهدیدها عبور کرده‌ایم و تهدیدهای مختلف دیگر ما را نگران نمی‌کند، اما امروز مسئله گرانی و فشار اقتصادی بر مردم، تهدیدی است که باید همه برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

ولایتمدار تأکید کرد: باید برای عبور از گرانی و مشکلات اقتصادی برنامه داشته باشیم تا بتوانیم با قدرت از این مرحله نیز عبور کنیم.

مخالفت با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی

وی همچنین با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، گفت: ما با افزایش قیمت بنزین مخالف هستیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس افزود: ابتدا باید یارانه و سبد کالای برخی دهک‌ها افزایش پیدا کند و مشکل مسکن برخی اقشار نیز حل شود و پس از آن درباره افزایش قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود تا نگرانی مردم کاهش یابد.

قزوین به کارگاه سازندگی تبدیل شده است

ولایتمدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات عمرانی استان قزوین گفت: قزوین به یک کارگاه سازندگی تبدیل شده و شاهد فعالیت‌های گسترده عمرانی و خدماتی در استان هستیم.

وی انتقال آب طالقان به قزوین و تاکستان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی استان دانست و گفت: افتتاح بیش از یک هزار و ۳۵۰ پروژه در هفته دولت نیز بیانگر فعالیت گسترده مدیران استان و استاندار است و باید از این اقدامات تقدیر کرد.