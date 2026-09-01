۴۶۷۰ نفر در رزن متقاضی تاسیس گلخانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح «هزار گلخانه رزن» با اشاره به شتاب‌گیری اجرای این طرح، اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی رویکرد مناسبی در حمایت و تقویت طرح هزار گلخانه رزن داشته و همراهی این مجموعه در جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده به پیشرفت روند کار کمک کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون در مجموع برای ۶۸ واحد گلخانه‌ای در رزن مجوز صادر شده که ۵۳ مورد به‌صورت مجزا و ۱۵ واحد نیز در قالب یک شهرک گلخانه‌ای در آمار شهرستان قرار گرفته است.

فرماندار رزن با بیان اینکه بخش عمده مجوزهای گلخانه‌ها در ماه‌های اخیر صادر شده است، گفت: بررسی روند صدور مجوزها نشان می‌دهد سرعت کار روزبه‌روز در حال افزایش است و باید این روند در ماه‌های آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

جهانیان با اشاره به وضعیت پرونده‌های متقاضیان تاسیس گلخانه در رزن بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ پرونده در سامانه سماک وجود دارد در حالی که تعداد متقاضیان طرح «هزار گلخانه رزن» به حدود چهار هزار و ۶۷۰ نفر می‌رسد.

وی خواستار تسریع در ثبت پرونده‌های باقی‌مانده در درگاه ملی مجوزها شد و گفت: حدود ۲۰۰ پرونده باید در مدت یک تا ۲ هفته آینده ثبت نهایی و گزارش روند اجرای این موضوع ارائه شود.

فرماندار رزن با تاکید بر نقش بخشداران در توسعه طرح گلخانه‌ای، اظهار کرد: بخشداران باید همانند سال‌های گذشته جلساتی با کشاورزان روستاهای هدف برگزار کنند.

وی افزود: برگزاری جلسات با کشاورزان روستاها می‌تواند در مساجد، مزارع و یا در کنار گلخانه‌های فعال برگزار شود تا علاوه بر جذب متقاضیان جدید افرادی که در سال‌های گذشته برای اجرای طرح اقدام کرده اما ادامه مسیر را رها کرده‌اند، دوباره فعال شوند.

جهانیان همچنین بر ضرورت افزایش سرعت در فرآیندهای اجرایی، تهیه سایت‌پلن و صدور پروانه‌های تاسیس تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه در حوزه نظام مهندسی کشاورزی باید با سرعت بیشتری امور متقاضیان را دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت دهیاران، گفت: دهیاران باید همانند تجربه موفق توسعه پنل‌های خورشیدی در معرفی و توسعه طرح گلخانه‌ها نیز نقش فعال‌تری داشته باشند.

فرماندار رزن تاکید کرد: روستاهای پیشرو باید برای افزایش تعداد متقاضیان تلاش کنند تا در جلسات آینده شاهد رشد مستمر آمار گلخانه‌های شهرستان باشیم.

جهانیان همچنین از تعیین یک نظام تشویقی برای عوامل فعال در زمینه تاسیس گلخانه‌ها خبر داد و گفت: مقرر شده کارگروهی متشکل از نمایندگان مرتبط هر هفته فعال‌ترین فرد در ستاد گلخانه‌ها را براساس میزان فعالیت و عملکرد انتخاب کند و فرد منتخب که می‌تواند از میان دهیاران یا دیگر عوامل اجرایی باشد با اهدای لوح تقدیر و هدیه مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعرفه گاز گلخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی گلخانه‌داران است اما باید واقعیت‌های موجود را نیز در نظر گرفت.

جهانیان با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناطق سردسیر هزینه انرژی گلخانه‌داران را افزایش می‌دهد، افزود: افزایش تعرفه گاز در استان‌های سردسیر مانند همدان تاثیر بیشتری بر هزینه تولید نسبت به مناطق گرمسیر دارد و این موضوع باید از مسیر اتاق‌های بازرگانی و کشاورزی و با ارائه استدلال‌های فنی و اقلیمی در سطح ملی پیگیری شود.

فرماندار رزن تاکید کرد: در شرایط فعلی اولویت اصلی باید توسعه گلخانه‌ها و افزایش ظرفیت شهرستان باشد چراکه هرچه رزن در این حوزه بزرگ‌تر شود قدرت چانه‌زنی بیشتری برای پیگیری مشکلات و مطالبات خود در سطح کشور خواهد داشت.

جهانیان گفت: باید ابتدا جایگاه شهرستان رزن را در حوزه گلخانه تقویت کنیم و پس از رسیدن به ظرفیت قابل توجه مطالبات مربوط به زیرساخت‌ها و تعرفه‌های انرژی را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.