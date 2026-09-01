به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در مراسم نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در این جنگ ادعای ما این است که دشمن به هیچ‌کدام از اهداف هشت‌گانه‌ای که مطرح کرده، نرسیده است و ما بر این باور هستیم که پیروزی، با ایران بوده است و تحلیل و برداشت و نظراتی که حتی تحلیلگران غرب می‌گویند نیز همین است. از طرفی موضع ما این است که اهل جنگ نیستیم، اما خوب می‌جنگیم و برای منافع ملی‌مان و منافع کشورمان به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم، در عین حال که اهل گفت‌وگو هستیم.

وی افزود: در همین دو، سه سال اخیرملاحظه کنید رژیم مدعی آزادی و دموکراسی چند بار زیر میز مذاکره زد؛ با بداخلاقی مطلق، حتی در مواردی که به نتیجه نهایی نزدیک شده بودیم و این را باز هم تکرار کرد. یک یادداشت تفاهمی به امضای دو رئیس‌جمهور می‌رسد، رسماً و بلافاصله نقض می‌شود و این حکومت[امریکا] با این نگاه دایه کدخدایی دهکده را دارد و این مردم هستند که باید تکلیف خودشان را روشن کنند.