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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

عارف: اهل جنگ نیستیم اما خوب می‌جنگیم

عارف: اهل جنگ نیستیم اما خوب می‌جنگیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: موضع ما این است که اهل جنگ نیستیم، اما خوب می‌جنگیم و  برای منافع ملی‌مان و منافع کشورمان به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم، در عین حال که اهل گفت‌وگو هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در مراسم نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در این جنگ ادعای ما این است که دشمن به هیچ‌کدام از اهداف هشت‌گانه‌ای که مطرح کرده، نرسیده است و ما بر این باور هستیم که پیروزی، با ایران بوده است و تحلیل و برداشت و نظراتی که حتی تحلیلگران غرب می‌گویند نیز همین است. از طرفی موضع ما این است که اهل جنگ نیستیم، اما خوب می‌جنگیم و برای منافع ملی‌مان و منافع کشورمان به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم، در عین حال که اهل گفت‌وگو هستیم.

وی افزود: در همین دو، سه سال اخیرملاحظه کنید رژیم مدعی آزادی و دموکراسی چند بار زیر میز مذاکره زد؛ با بداخلاقی مطلق، حتی در مواردی که به نتیجه نهایی نزدیک شده بودیم و این را باز هم تکرار کرد. یک یادداشت تفاهمی به امضای دو رئیس‌جمهور می‌رسد، رسماً و بلافاصله نقض می‌شود و این حکومت[امریکا] با این نگاه دایه کدخدایی دهکده را دارد و این مردم هستند که باید تکلیف خودشان را روشن کنند.

کد مطلب 6934412
رامین عبداله شاهی

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