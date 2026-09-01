کاهش محسوس دمای هوا و وزش باد در ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز روند کاهش محسوس دما از امروز، اظهار داشت: دمای هوا ۴ تا ۵ درجه نسبت به روزهای گذشته کاهش خواهد یافت و این شرایط تا ۲ تا ۳ روز آینده تداوم دارد، ضمن اینکه طی اواخر هفته افزایش نسبی دما حدود ۲ درجه مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه تا اواخر هفته در برخی نقاط استان به ویژه نواحی مرزی، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: احتمال غبار رقیق در این نواحی نیز وجود دارد و شهروندان باید نسبت به این تغییرات جوی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را بیندیشند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان با تأکید بر اینکه کشاورزان باید نسبت به برداشت محصولات خود در زمان مناسب اقدام کنند، خاطرنشان کرد: هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند و توصیه می‌شود شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.