به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز پدافندهوایی گفت: صنعت دفاعی کشور خود را موظف می‌داند در کنار رزمندگان پدافند هوایی، نیازهای این نیروی راهبردی را به فناوری و فناوری را به قابلیت دفاعی تبدیل کند.

متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند، امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

دهم شهریورماه، روز پدافند هوایی، یادآور مجاهدت مردانی است که در خط مقدم دفاع از حریم آسمان ایران اسلامی ایستاده‌اند؛ نیرویی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز از نخستین و اصلی‌ترین آماج حملات دشمن بود و رزمندگان آن با ایمان، شجاعت، صلابت و دانش، از امنیت آسمان کشور دفاع کردند.

اینجانب فرارسیدن این روز پرافتخار را به جنابعالی، فرماندهان و کارکنان غیور نیروی پدافند هوایی و خانواده‌های صبور و سرافراز شهدای پدافند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد و نام شهدای والامقام این عرصه را گرامی می‌دارم؛ شهدایی که در خط مقدم ایستادند و برای امنیت ایران اسلامی از هستی خود گذشتند.

تجربه جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که پدافند هوایی، یکی از ارکان اصلی قدرت دفاعی کشور و در عین حال یکی از مهم‌ترین میدان‌های بروز توان علمی و فناورانه ایران است. آنچه امروز در این نیرو به کار گرفته می‌شود، حاصل پیوند نیاز میدان، دانش نخبگان و توان صنعت دفاعی است؛ زنجیره‌ای که باید با شناخت تهدیدهای جدید، همواره در حال ارتقا و نوآوری باشد.

صنعت دفاعی کشور خود را موظف می‌داند در کنار رزمندگان پدافند هوایی، نیازهای این نیروی راهبردی را به فناوری و فناوری را به قابلیت دفاعی تبدیل کند و با اتکا به جوانان و متخصصان ایرانی، برای تهدیدهای امروز و فردای کشور آماده باشد.

باری دیگر با گرامیداشت یاد شهدای سرافراز پدافند هوایی و ادای احترام به خانواده‌های معظم آنان، جانبازان و ایثارگران این نیرو، از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد کارکنان آن نیروی راهبردی و ارتش همیشه قهرمان کشورمان را در مسیر صیانت از مرزها بویژه آسمان ایران اسلامی، تحت رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، مسئلت دارم