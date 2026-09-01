رفع گره اراضی و اسناد مردم اولویت نخست وزارت راه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالوارجرد ظهر امروز سه شنبه در آئین واگذاری اسناد مالکیت و تحویل اراضی مسکونی در خوزستان اظهار کرد: امروز کنار هم جمع شدیم تا واگذاری اراضی قانون جوانی جمعیت، قانون ایثارگران که ده ها سال از آن می گذرد و واگذاری مسکن به غیورمردان نظامی و انتظامی که در جنگ های تحمیلی اخیر درخشیدند، دفاع کردند ‌و در حال دفاع هستند را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واگذاری اسناد شهرک بلوکی که شاید ۲۴۰ عدد نسبت به یک میلیون سند که بارها در خصوص آن صحبت شده کم باشد اما کاری بزرگ است چرا که شأن مردم این شهر را پس از مدت ها به جا آوردیم.

وی گفت: هر کدام از این واحدها مربوط به یک خانواده ای است که در خوزستان، بندر امام خمینی و ماهشهر زندگی می کنند. شرمنده ایم که چرا تاکنون این کار انجام نشده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خدمت مردم شهرک بلوکی ها عرض کردم هیچ منتی وجود ندارد. این اقدام وظیفه ای بر عهده ما است و رعایت شان مردم بوده، کار خاصی صورت نگرفته که این میزان مورد تقدیر و تشکر قرار گیریم.

صادق با بیان اینکه استاندار خوزستان با درایت و پیگیری های مستمر حل مشکل مردم را مطالبه می کنند، ادامه داد: از وی، مدیر کل راه و شهرسازی‌ و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن می خواهم هر جای خوزستان در هر شهر، روستا و شهرکی چنین مشکلاتی وجود دارد با اولویت برنامه ریزی شود که سند دار کردن این منازل در خوزستان بسته شود.

وی افزود: این‌موضوع را با تاکید بسیار می‌گویم زیرا در برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن وظایفی برعهده دولت گذاشته شده تا تامین اراضی داشته باشیم، آماده سازی‌ و خدمات زیربنایی صورت گیرد و حداقل هزینه ای که باید برای فاز اول و دوم انجام شود با تورم حال حاضر زیر ۵۰ هزار میلیارد برای هر هکتار است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین ایجاد فضای سبز، ساخت مدرسه، مسجد، کلانتری و درمانگاه بسیار رقم را بالاتر خواهد برد لذا اولویت اول این است گره از اراضی و املاکی که سالیان سال مردم در آن ساکن هستند حل کنیم و سپس مشکلات بافت های فرسوده حل شود.

صادق، یکی از سیاست های مسعود پزشکیان را معیشت مردم خصوصا محرومان برشمرد و اظهار کرد: مسکن محرومان نیز یکی از اولویت ها است که اسناد مالکیت از آن موارد است. ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی با بنیاد مسکن موضوع دیگر بوده که آغاز شده است.

وی با اشاره به ۹۴ هزار مسکن کارگری بیان کرد: پتانسیل تا ۲۰۰ هزار واحد وجود دارد به گونه ای که کارگران از طریق صنعت، پتروشیمی و کارخانه ها، خانه دار شوند.

وزیر راه و شهرسازی به موضوع تسهیلات اشاره و عنوان کرد: طی یک سال دوبار سقف وام افزایش یافته است؛ البته می دانیم با تورم فاصله داریم لذا تلاش می کنیم برای واحدهای مسکونی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد کمک دیگری دریافت کنیم.

صادق به زحمات شبانه روزی مجموعه بنادر و دریانوردی خوزستان در ایام جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در جنگ رمضان، جنوب کشور و بنادر خط مقدم جنگ بودند با وجود خطراتی که وجود داشت همه دست به دست هم دادند؛ از سوی دیگر غیرت و شرف را رانندگان کامیون معنا کردند چرا که به طور متوسط دو هزار و ۶۰۰ تا سه هزار کامیون تردد دارند اما در جنگ تا بیش از چهار هزار کامیون تردد داشتند.

وی تاکید کرد: این پیام به دنیا مخابره شد که ایران و ایرانی اصیل است و هیچ دشمن خارجی نمی تواند این انسجام و همدلی را زیر سوال ببرد؛ مردم ایستاده اند و ایستادگی خواهند کرد، قطعا دغدغه هایی دارند اما در برابر دشمن ایستادگی‌ می کنند، ان‌شاءالله با همین عزت و سربلندی جنگ به پایان برسد و مسیر توسعه ایران و ایرانی هموارتر شود.