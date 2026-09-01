۱۱ هزار و ۲۰۰ فشنگ جنگی در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین افشار ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام خبر کشف محموله مهمات جنگی در این شهرستان اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق توسط دستگاههای انتظامی و امنیتی و دستور قضایی، یک محموله شامل ۱۱ هزار و ۲۰۰ عدد فشنگ غیرمجاز کلاشینکف کشف و ضبط شد.
دادستان عمومی و انقلاب هندیجان در تشریح جزئیات این عملیات افزود: پس از شناسایی محموله مذکور و انجام اقدامات قانونی و فنی، مهمات کشفشده تحت نظارت مراجع ذیصلاح قرار گرفت و پرونده قضایی برای شناسایی عوامل مرتبط و پیگرد قانونی در جریان است.
حجتالاسلام افشار با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار مجموعههای انتظامی و امنیتی، با جدیت کامل با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی و همچنین عوامل مرتبط با نگهداری، حمل، توزیع و قاچاق غیرمجاز سلاح و مهمات برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی از مشارکت و هوشیاری شهروندان قدردانی کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به مراجع قانونی و انتظامی شهرستان اطلاعرسانی کنند.
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