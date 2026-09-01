حسینی: تعیین تکلیف اراضی سامانه گرمسیری و سردسیری تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حسینی بعد از ظهر سهشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، با قدردانی از حضور وزیر نیرو و معاونان وزارتخانه در این نشست اظهار کرد: چهار موضوع را خدمت وزیر نیرو عرض میکنم و انتظار دارم برای این مطالبات، دستور مشخصی صادر شود تا خروجی آن را در استان کرمانشاه شاهد باشیم.
وی افزود: مردم امروز بیش از حد درگیر مسائل اقتصادی هستند و انتظار داریم دولت در این زمینه یک اقدام جدی و ویژه انجام دهد.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه مدیران، کارکنان، فرمانداران و استانداران برای خدمت به مردم تلاش میکنند و انتظار داریم دولت بهصورت جدی به فکر کارکنان خود نیز باشد؛ چراکه نمیتوان تنها از کارکنان انتظار کار و تلاش داشت و در مقابل، مسائل و مشکلات آنها را نادیده گرفت.
حسینی تأکید کرد: پس از بیان مطالبات از مدیران، درخواست من این است که موضوع توجه به وضعیت کارکنان دولت حتماً مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ایثارگران
وی در ادامه به وضعیت ایثارگران اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال است که دولت در زمینه مطالبات ایثارگران در حال انجام کار کارشناسی است و کمیتههای مربوطه نیز در حال بررسی موضوع هستند.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت خود در ستاد ایثارگران مجلس، اظهار کرد: درخواست من این است که این موضوع هرچه سریعتر در دولت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: تعداد زیادی از ایثارگران از دستگاههای مختلف مطالبه و درخواست دارند و انتظار میرود این موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود تا حداقل هرچه زودتر مطالبات ایثارگران در مجلس نیز مشخص شود.
مطالبه تعیین تکلیف اراضی سامانههای گرمسیری و سردسیری
حسینی در ادامه خطاب به وزیر نیرو گفت: میخواهم درباره اراضی مربوط به سامانههای گرمسیری و سردسیری از شما توضیح بخواهم و انتظار داریم در این زمینه نیز تصمیم مشخصی گرفته شود.
وی با اشاره به اهمیت سامانه گرمسیری گفت: این سامانه در خاورمیانه بینظیر است و در استان کرمانشاه نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده که بابت آن از وزیر نیرو و مجموعه دستاندرکاران تشکر میکنیم.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه آب از مسیر کرمانشاه به استانهای همجوار منتقل شود، مورد مخالفت ما نیست و این موضوع را با تدبیر میتوان مدیریت کرد، اما باید سهم و حقوق مردم استان کرمانشاه نیز بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروز اراضی کوزران، ماهیدشت و سرفیروزآباد و مناطق دیگر نیازمند تعیین تکلیف هستند و درخواست ما این است که وزارت نیرو در این زمینه بیش از گذشته کمک کند.
تعیین تکلیف اراضی ۵۲ هزار هکتاری
حسینی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اراضی سامانههای گرمسیری و سردسیری عنوان کرد: در این زمینه همکاران ما در مجلس نیز به دلیل اعتراضهای مردم کرمانشاه ورود کردهاند و موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار دادهاند.
وی افزود: در این مدت مسئولان عمرانی و معاونان مربوطه نیز تلاش کردهاند به حل موضوع کمک کنند و از همه آنها تشکر میکنیم.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس با تأکید بر اینکه هدف از این پیگیریها مچگیری نیست، گفت: هدف ما این است که مطالبات مردم تعیین تکلیف شود و مشخص شود در خصوص این اراضی چه اقدامی باید انجام گیرد.
وی تصریح کرد: بیش از ۵۲ هزار هکتار اراضی در این حوزه وجود دارد و انتظار داریم با توجه به اقداماتی که در این مدت انجام شده، تکلیف این اراضی مشخص شود.
حسینی با اشاره به برخی مناطق از جمله کوزران، آباد و روانسر، خواستار مشخص شدن سهم و وضعیت این مناطق در اجرای طرحهای مربوط به سامانههای گرمسیری و سردسیری شد.
وی افزود: در حوزه اراضی نیز موضوعاتی مطرح شده که باید تعیین تکلیف شود و مردم پس از سالها انتظار، نیازمند پاسخ روشن هستند.
تأخیر طولانی در اجرای پروژهها قابل قبول نیست
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای برخی طرحها گفت: پس از حدود ۱۱ سال، هنوز در برخی پروژهها میزان پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد است، در حالی که اعتبارات قابل توجهی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در خصوص یکی از این پروژهها حدود ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار مطرح بوده و طی سه سال اعلام شده که طرح تحویل خواهد شد، اما هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیدهایم.
حسینی از اقدامات اخیر وزیر نیرو برای شتاب بخشیدن به روند اجرای پروژهها تشکر کرد و گفت: با حرکتی که وزیر نیرو انجام دادهاند و کمکی که به مجموعه و مجریان پروژهها شده، امیدواریم روند اجرای طرحها آغاز و مشکلات موجود برطرف شود.
سد چنار؛ مطالبه مردم اسلامآبادغرب
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سد چنار اشاره کرد و گفت: موضوع سد چنار برای استان کرمانشاه بسیار مهم است و این سد در محدوده استان و در حوزه شهرستان اسلامآبادغرب قرار دارد.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی افزود: محدوده قابل توجهی از اراضی اطراف این سد، حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هکتار، تحت تأثیر این پروژه قرار گرفته است و باید برای استفاده از ظرفیت آب آن و تعیین سهم مردم منطقه تصمیم مشخصی گرفته شود.
وی با اشاره به مشکلات مردم منطقه عنوان کرد: در شرایطی که آب در منطقه وجود دارد، کشاورزان با مشکلات جدی مواجه هستند و برخی از مردم نیز در حال مهاجرت هستند. حتی در مواردی به کشاورز برای رها کردن زمین و پرداخت خسارت پول داده میشود، در حالی که میتوان از ظرفیت آب موجود برای توسعه منطقه استفاده کرد.
حسینی با تأکید بر ضرورت تأمین آب شرب اسلامآبادغرب گفت: حتی برای آب شرب اسلامآبادغرب نیز باید سهم مشخصی از این منابع آب در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه آقای کردی نیز زحمت کشیدهاند و وزیر نیرو نیز پیگیریهایی داشتهاند و در تهران صورتجلسهای در این خصوص تهیه شده است.
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس در پایان خواستار عملیاتی شدن تصمیمات و صورتجلسات مربوط به این طرحها شد و گفت: انتظار داریم دستورات وزیر نیرو در این زمینه به مرحله اجرا برسد تا مردم منطقه پس از سالها پیگیری، شاهد تعیین تکلیف و بهرهمندی از ظرفیتهای آبی استان باشند.
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