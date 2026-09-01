به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبری و هماهنگی بانوان شهرستان گناوه با حضور جمعی از فعالان حوزه بانوان و امور فرهنگی ، با اشاره به اهمیت نقش خانواده در سلامت فرهنگی جامعه اظهار کرد: تحکیم بنیان خانواده محور اصلی توسعه و سلامت فرهنگی است و بانوان در تربیت نسل آینده و تثبیت ارزش‌های اسلامی و ایرانی نقش اساسی دارند.

وی افزود: تجربه نشان داده است هرگاه امور فرهنگی و اجتماعی به مردم و تشکل‌های مردمی واگذار شده، نتایج پایدارتر و مؤثرتری حاصل شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه تصریح کرد: در حوزه بانوان باید زمینه‌ای فراهم شود تا گروه‌های خودجوش، مجموعه‌های جهادی و فعالان زن بتوانند در مدیریت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

حجت الاسلام محمدی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق مسائل و چالش های موجود در جامعه به ویژه در حوزه بانوان و خانواده گفت: باید آسیب‌های موجود با بررسی تخصصی احصا شود و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای روز جامعه صورت گیرد تا در مواجهه با آسیب‌ها و هجمه‌های فرهنگی بتوان هوشمندانه عمل کرد.

وی یکی از نیازهای مهم جامعه را معرفی الگوهای موفق و جذاب به نسل جوان دانست و خاطرنشان کرد: جوانان و نوجوانان امروز نیازمند الگوهایی ملموس، پرنشاط و در عین حال پایبند به ارزش‌ها هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ادامه داد: معرفی بانوان موفق در عرصه‌های مختلف از جمله علم، فرهنگ، کارآفرینی و ایثار می‌تواند مسیر درست رشد و پیشرفت را برای نسل جوان روشن کرده و آنان را در برابر آسیب‌ها و هجمه های فکری و فرهنگی مصون‌تر سازد.

در این نشست راهکارهای تقویت جایگاه خانواده، آسیب‌شناسی مسائل حوزه زنان و نوجوانان، و نقش تشکل‌های مردمی در ارتقای شاخص‌های فرهنگی جامعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه نشست حاضران به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود برای پیشبرد اهداف شورای راهبری و هماهنگی بانوان پرداختند و بر تداوم نشست‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تبدیل مباحث مطرح‌شده به برنامه‌های عملیاتی در حوزه بانوان، خانواده و امور فرهنگی تأکید کردند.