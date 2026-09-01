به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیلات امور زائرین و خدمات سفر استان قم که با محوریت برنامه‌ریزی برای ایام روز قم و با حضور مسئولان فرهنگی و نمایندگان تشکل‌های مذهبی در سالن جلسات حضرت زینب(س) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت استان پیگیری‌های لازم را برای برگزاری نشست کارگروه ملی زیارت در قم دنبال می‌کند و امیدواریم با فراهم شدن شرایط، این نشست طی ماه جاری در استان برگزار شود.



وی با اشاره به طرح این موضوع از سوی استاندار قم در نشست‌های پیشین کارگروه ملی زیارت افزود: میزبانی قم از این نشست ملی می‌تواند فرصت مناسبی برای طرح مسائل، نیازها و اولویت‌های حوزه زیارت استان در سطح ملی فراهم کند.



محمودی ادامه داد: در همین راستا، مجموعه‌ای از جلسات کارشناسی با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مؤثر در حوزه زیارت برگزار شده تا نیازهای موجود به‌صورت دقیق جمع‌آوری و دسته‌بندی شود.



وی بیان کرد: نمایندگان آستان مقدس حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نشست‌های کارشناسی حضور داشته‌اند و موضوعات مختلف مرتبط با زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز زائران مورد بررسی قرار گرفته است.



نیازهای حوزه زیارت قم جمع‌بندی شد



معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: حاصل این بررسی‌ها، تهیه بانک اطلاعاتی از مسائل و نیازهای حوزه زیارت استان در بخش‌های مختلف بوده که موارد عمرانی، زیربنایی، تجهیزاتی و خدماتی را در بر می‌گیرد.



وی افزود: جمع‌بندی انجام‌شده به دبیرخانه کارگروه ملی زیارت ارسال شده تا زمینه بررسی و پیگیری مطالبات و نیازهای استان در سطح ملی فراهم شود.



محمودی با تأکید بر ضرورت تکمیل این فرآیند گفت: دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در حوزه زیارت باید پیشنهادها، نیازها و مطالبات خود را در اسرع وقت ارائه کنند تا موارد ضروری در بسته نهایی درخواست‌ها و مصوبات پیشنهادی استان لحاظ شود.



وی ادامه داد: هدف از دریافت و جمع‌بندی این پیشنهادها آن است که مطالبات حوزه زیارت قم با انسجام و اولویت‌بندی مناسب برای طرح در کارگروه ملی زیارت آماده شود.



محمودی همچنین بر ضرورت معرفی هرچه بهتر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های زیارتی قم تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در این عرصه می‌توانند محتوای رسانه‌ای و کلیپ‌های کوتاه مرتبط با مناسبت‌های گوناگون زیارتی را برای استفاده در تولیدات رسانه‌ای استان ارسال کنند.



ظرفیت‌های زیارتی قم باید بیشتر معرفی شود



وی گفت: تولید و گردآوری محتوای مناسب از ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و خدمات حوزه زیارت می‌تواند در معرفی جامع‌تر توانمندی‌های قم مورد استفاده قرار گیرد و مجموعه‌ای منسجم از ظرفیت‌های این استان را در اختیار مخاطبان قرار دهد.



معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه‌ریزی برای ایام وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س) را از محورهای مهم این جلسه دانست و افزود: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران در این ایام نیازمند برنامه‌ای دقیق، مشخص و مبتنی بر تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مسئول است.



وی اظهار کرد: موضوع اسکان زائران، ساماندهی مواکب، برگزاری برنامه‌ها و مراسم فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی و امدادی و همچنین مسائل امنیتی باید به‌صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.



محمودی افزود: برای تحقق این هدف، لازم است مسئولیت هر دستگاه به‌طور مشخص تعیین شود و اقدامات مورد نیاز بر اساس زمان‌بندی معین و با تعیین مجری دنبال شود تا هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف شکل گیرد.



وی با اشاره به ضرورت انسجام در ارائه خدمات به زائران گفت: تمامی بخش‌های مرتبط باید وظایف خود را با نگاه به نیازهای ایام وفات حضرت معصومه(س) تنظیم و اجرای برنامه‌ها را به‌صورت هماهنگ پیگیری کنند.



خدمات‌رسانی به زائران باید ارتقا یابد



معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با اشاره به تجربه سال گذشته در افزایش حضور و ماندگاری زائران در ایام وفات حضرت معصومه(س) افزود: استفاده از این تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناسبت پیش رو کمک کند.



وی بر استفاده از ظرفیت مواکب و مجموعه‌های مردمی استان‌های مختلف تأکید کرد و گفت: حضور و مشارکت این مجموعه‌ها در کنار برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت مهمی برای پاسخگویی به نیازهای زائران به شمار می‌رود.



محمودی همچنین بر تداوم روند ساماندهی و جانمایی مناسب غرفه‌ها و خدمات مورد نیاز زائران تأکید کرد و افزود: کیفیت خدمات ارائه‌شده و نحوه استقرار امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیاز زائران در این ایام باشد.



وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای حضور زائران و فراهم‌سازی خدمات مورد نیاز آنان باید با رویکرد ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های مردمی و اجرایی دنبال شود.