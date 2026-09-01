قاچاق ۲۵ هزار لیتر سوخت در دشتستان ۱۲۰ میلیارد ریال جریمه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به‌موقع و بدون اغماض به پرونده‌های تخلفات اقتصادی از جمله قاچاق کالا و سوخت، احتکار و گران‌فروشی در دستور کار شعب تعزیرات حکومتی در ۱۰ شهرستان استان قرار دارد.

وی افزود: پرونده قاچاق ۲۵ هزار لیتر سوخت در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به اینکه متهم مدارک و مجوز قانونی لازم برای حمل سوخت ارائه نکرد، اتهام قاچاق را محرز تشخیص داد.

حسینی بیان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر صدور حکم ضبط کامل محموله ۲۵ هزار لیتری سوخت مکشوفه به نفع دولت، متهم را به پرداخت بیش از ۹۲ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت قاچاق محکوم کرد.

وی با اشاره به مجازات وسیله نقلیه حامل سوخت قاچاق تصریح کرد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه حامل سوخت بیش از ارزش محموله بوده است، بر اساس قانون معادل ارزش ریالی سوخت نیز به جریمه متهم افزوده شد و در نهایت متخلف به پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این پرونده در پی عملیات اطلاعاتی و انتظامی مأموران پلیس امنیت شهرستان دشتستان و کشف و توقیف یک دستگاه تانکر حامل ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.