جشنواره کتابخوانی عشایری؛ گامی برای توسعه فرهنگی ییلاقات کلیبر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی که در دامنه قلعه بابک برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان و جامعه عشایری استان برای حضور در این جشنواره اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در میان جامعه عشایری می‌تواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی داشته باشد.

وی با اشاره به انتخاب کلیبر به عنوان میزبان اختتامیه این جشنواره افزود: برگزاری این مراسم در دامنه قلعه بابک با هدف ایجاد پیوند میان میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان انجام شده است و امیدواریم این رویداد به نقطه عطفی برای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان عشایر تبدیل شود.

فرماندار کلیبر ادامه داد: زمانی که پیشنهاد برگزاری جشنواره کتابخوانی عشایری مطرح شد، از آن استقبال کردیم؛ چراکه اگرچه در نیمه نخست سال جشنواره فرهنگی ورزشی هارنا برای عشایر برگزار شده بود، اما پیش از این برنامه‌ای با این گستردگی و تمرکز در مناطق ییلاقی شهرستان برگزار نشده بود.

محمدی با تقدیر از اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، امور عشایر و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در ییلاقات می‌تواند زمینه حضور بیشتر جامعه عشایری در فعالیت‌های فرهنگی و تقویت دسترسی آنان به برنامه‌های کتابخوانی را فراهم کند.

وی همچنین با تبریک به ۱۹ برگزیده دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی گفت: این فرزندان عزیز که در این جشنواره برگزیده شده‌اند، سرمایه‌های فرهنگی آینده جامعه هستند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

فرماندار کلیبر با اشاره به جایگاه جامعه عشایری در کشور تصریح کرد: باید قدر عشایر را که به تعبیر امام خمینی(ره) «ذخایر انقلاب» هستند، بدانیم؛ چراکه علاوه بر نقش مهم آنان در تولید و اقتصاد، فرزندان این جامعه نیز ذخایر آینده کشور به شمار می‌روند.

محمدی با بیان اینکه کلیبر از شهرستان‌های دارای جمعیت قابل توجه عشایری در آذربایجان‌شرقی است، گفت: بیش از ۸ هزار نفر از جمعیت عشایری در این شهرستان زندگی می‌کنند و این جامعه در حوزه‌های تولید، فرهنگ و اقتصاد نقش مؤثری دارد.

وی افزود: توسعه صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی یا افتتاح واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توان از توسعه متوازن سخن گفت که توسعه فرهنگی در کنار توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار گیرد.

فرماندار کلیبر خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری برنامه‌های فرهنگی و کتابخوانی در مناطق عشایری می‌تواند گامی مؤثر برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، افزایش سرانه مطالعه و فراهم کردن فرصت‌های برابر فرهنگی برای این جامعه باشد.