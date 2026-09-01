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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

زندگی عشایری ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری و درآمد پایدار است

زندگی عشایری ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری و درآمد پایدار است

کلیبر- مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی گفت:حفظ اصالت زندگی عشایری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی آن می‌تواند به رونق گردشگری و ایجاد درآمد پایدار برای عشایر منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی با قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های جامعه عشایری و تقویت پیوند میان فرهنگ، کتاب و زندگی عشایری است.

وی با بیان اینکه شیوه زندگی عشایری یکی از کهن‌ترین شیوه‌های زندگی بشر است، افزود: زندگی عشایری از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و اگر اصالت و هویت این سبک زندگی حفظ شود، می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های ارزشمند صنعت گردشگری تبدیل شود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های موجود در مناطق عشایری برای ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد درآمد پایدار استفاده کنیم. جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و سبک زندگی عشایر، سرمایه‌هایی هستند که می‌توان با معرفی صحیح آنها زمینه بهره‌مندی اقتصادی جامعه محلی را فراهم کرد.

زنان عشایر در بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های اقتصادی نقش برجسته‌ای دارند

خدابخش با اشاره به نقش پررنگ زنان در زندگی و فعالیت‌های عشایری گفت: زنان عشایر در بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های اقتصادی نقش برجسته‌ای دارند و باید از این ظرفیت، استعداد و توانمندی برای توسعه جوامع عشایری بیش از گذشته استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به گردشگری مبتنی بر سبک زندگی عشایری تأکید کرد و گفت: امروز بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه‌های متفاوت و اصیل هستند و ظرفیت‌هایی که در زیست‌بوم، اقلیم و سبک زندگی عشایری وجود دارد، می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگر و ایجاد درآمد برای مردم این مناطق باشد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی در ادامه به نقش کتاب و کتابخوانی در تقویت جامعه عشایری اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین سرمایه انسان، دانایی، آگاهی و شعور است و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به این سرمایه ارزشمند به شمار می‌رود.

دسترسی عشایر به کتاب و کتابخانه باید متناسب با شرایط زندگی آنها طراحی شود

خدابخش با بیان اینکه شیوه زندگی عشایری اقتضائات متفاوتی دارد، افزود: دسترسی عشایر به کتاب و کتابخانه باید متناسب با شرایط زندگی آنها طراحی شود، چراکه بخشی از جامعه عشایری در ییلاق و مناطق کوچ‌رو حضور دارند و نمی‌توان تنها با الگوهای ثابت کتابخانه‌ای پاسخگوی نیازهای آنان بود.

وی با اشاره به برنامه‌های اجراشده برای رساندن کتاب به مناطق عشایری گفت: طرح‌هایی مانند «آب و کتاب» و «سفیر کتاب» ظرفیت مناسبی برای توسعه دسترسی عشایر به منابع مطالعاتی هستند و باید با تقویت این طرح‌ها، زمینه استفاده هرچه بیشتر جامعه عشایری از کتاب و کتابخوانی فراهم شود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: ظرفیت‌های جامعه عشایری بسیار بالاست و برنامه‌ریزی برای این جامعه باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفاظت از چارچوب و اصالت زندگی عشایری، زمینه ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار برای آنان نیز فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه عشایری از نجیب‌ترین اقشار جامعه است و حمایت از این جامعه و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های آن، وظیفه‌ای مهم برای دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر محسوب می‌شود.

کد مطلب 6934628

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