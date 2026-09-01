زندگی عشایری ظرفیتی ارزشمند برای توسعه گردشگری و درآمد پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان‌شرقی با قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های جامعه عشایری و تقویت پیوند میان فرهنگ، کتاب و زندگی عشایری است.

وی با بیان اینکه شیوه زندگی عشایری یکی از کهن‌ترین شیوه‌های زندگی بشر است، افزود: زندگی عشایری از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار است و اگر اصالت و هویت این سبک زندگی حفظ شود، می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های ارزشمند صنعت گردشگری تبدیل شود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های موجود در مناطق عشایری برای ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد درآمد پایدار استفاده کنیم. جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و سبک زندگی عشایر، سرمایه‌هایی هستند که می‌توان با معرفی صحیح آنها زمینه بهره‌مندی اقتصادی جامعه محلی را فراهم کرد.

زنان عشایر در بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های اقتصادی نقش برجسته‌ای دارند

خدابخش با اشاره به نقش پررنگ زنان در زندگی و فعالیت‌های عشایری گفت: زنان عشایر در بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های اقتصادی نقش برجسته‌ای دارند و باید از این ظرفیت، استعداد و توانمندی برای توسعه جوامع عشایری بیش از گذشته استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به گردشگری مبتنی بر سبک زندگی عشایری تأکید کرد و گفت: امروز بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه‌های متفاوت و اصیل هستند و ظرفیت‌هایی که در زیست‌بوم، اقلیم و سبک زندگی عشایری وجود دارد، می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگر و ایجاد درآمد برای مردم این مناطق باشد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی در ادامه به نقش کتاب و کتابخوانی در تقویت جامعه عشایری اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین سرمایه انسان، دانایی، آگاهی و شعور است و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به این سرمایه ارزشمند به شمار می‌رود.

دسترسی عشایر به کتاب و کتابخانه باید متناسب با شرایط زندگی آنها طراحی شود

خدابخش با بیان اینکه شیوه زندگی عشایری اقتضائات متفاوتی دارد، افزود: دسترسی عشایر به کتاب و کتابخانه باید متناسب با شرایط زندگی آنها طراحی شود، چراکه بخشی از جامعه عشایری در ییلاق و مناطق کوچ‌رو حضور دارند و نمی‌توان تنها با الگوهای ثابت کتابخانه‌ای پاسخگوی نیازهای آنان بود.

وی با اشاره به برنامه‌های اجراشده برای رساندن کتاب به مناطق عشایری گفت: طرح‌هایی مانند «آب و کتاب» و «سفیر کتاب» ظرفیت مناسبی برای توسعه دسترسی عشایر به منابع مطالعاتی هستند و باید با تقویت این طرح‌ها، زمینه استفاده هرچه بیشتر جامعه عشایری از کتاب و کتابخوانی فراهم شود.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: ظرفیت‌های جامعه عشایری بسیار بالاست و برنامه‌ریزی برای این جامعه باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفاظت از چارچوب و اصالت زندگی عشایری، زمینه ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار برای آنان نیز فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه عشایری از نجیب‌ترین اقشار جامعه است و حمایت از این جامعه و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های آن، وظیفه‌ای مهم برای دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر محسوب می‌شود.