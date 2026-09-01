انحراف سمند در میامی با ۷ مصدوم؛ مجروحان از اتباع خارجی بودند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه انحراف خودروی سواری سمند از جاده در شهرستان میامی همزمان با صبح سه شنبه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه حادثه کیلومتر ۶۳ جاده میامی ـ سبزوار به وقوع پیوست، ادامه داد: بررسی ها حاکی از مصدومیت هفت نفر در پی این حادثه بود.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان توضیح داد: این مصدومان همگی از اتباع خارجی بودند که اقدامات اولیه درمانی بر روی آن ها انجام گرفت.

درخشان اضافه کرد: مصدومان توسط اورژانس و هلال احمر رهسپار مراکز درمانی شدند که برای پیشگیری از این حوادث رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی الزامی است.