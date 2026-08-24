به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زمان، «تورهان چومیز» معاون رئیس فراکسیون پارلمانی حزب معارض İYİ Parti ترکیه تاکید کرد برخی از کشتیها بندر امبارلی را به مقصد بندر اشدود در اراضی اشغالی ترک کردند. همچنین دیگر کشتیها از بندر اسکندرون به سمت بندر حیفا حرکت کردند.
وی در ادامه افزود: ما از مقامات ترکیه میخواهیم برای توقف تردد این کشتیها وارد عمل شوند.
این درخواست بار دیگر نگاهها را به سمت مصوبه ترکیه در خصوص توقف تبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی و میزان اجرای آن جلب کرده است.
چومیز پیشتر به حرکت کشتیها به سمت بنادر اراضی اشغالی از طریق مسیرهای غیر مستقیم و تغییر مقاصد به سمت دیگر بنادر از جمله یونان و رومانی خبر داده بود.
دیروز نیز مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه با صدور بیانیهای در واکنش به اظهارات دفتر بنیامین نتانیاهو علیه «رجب طیب اردوغان» تأکید کرد: این اظهارات باطل و شرمآور، فاقد حقایق تاریخی و جدیت سیاسی است و نشاندهنده بنبست و ناتوانی دولتی است که از پیامدهای جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت فرار می کند.در این بیانیه آمده است: «سیاست سخیف» کابینه نتانیاهو که با هدف دست آوردهای انتخاباتی دنبال میشود، هیچ بازتابی در جامعه جهانی و منطقه ندارد.
مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه افزود: اظهارات نامناسب رژیمی که منتظر حضور در مراجع عدالت بینالمللی به خاطر نسلکشی است، تنها نشاندهنده خشم و عصبانیت آنان از مواضع قاطع ترکیه است.
این نهاد همچنین نسبت به تلاش کابینه صهیونیستی برای معرفی ترکیه به عنوان «تهدید جدید» هشدار داد و تصریح کرد که تنشآفرینی برای رقابتهای سیاسی در داخل سرزمین های اشغالی، خطرات جدی برای صلح و استقرار منطقه و جهان به همراه دارد.
رئیس پارلمان ترکیه: نتانیاهو نمیتواند جنایات خود را پنهان کند
از سوی دیگر، همزمان «نعمان کورتولموش» رئیس پارلمان ترکیه نیز در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی تأکید کرد: نتانیاهو به عنوان عامل اصلی نسلکشی در نوار غزه، هرگز نمیتواند با اتهامزنی به ترکیه و رئیسجمهور آن بر جنایات خود سرپوش گذاشته یا از مسئولیت وحشیگری ثبتشده در تاریخ فرار کند.
کورتولموش اظهارات دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی را «وقاحتآمیز» خواند و افزود: این باندهای صهیونیستی هیچ ارزش و اعتباری نزد ما ندارند.
وی در پایان توئیت خود نوشت: دیر یا زود نتانیاهو و کابینهاش در دادگاه بینالمللی محاکمه خواهند شد.
این موضع گیری به دنبال انتشار بیانیه ای از سوی دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل صورت می گیرد.
دفتر نخست وزیر اسرائیل، در واکنش به صدور حکم جلب صادر شده برای نتانیاهو در ترکیه مدعی شد: رجب طیب اردوغان به دنبال گسترش تجاوز خود علیه اسرائیل از طریق سوریه است و اسرائیل این را تحمل نخواهد کرد.
در بیانیه دفتر نتانیاهو در این خصوص آمده است: تلاش شرمآور اردوغان برای ارعاب سران سیاسی و نظامی اسرائیل نتیجهای نخواهد داشت. اسرائیل به اقدام قاطع خود علیه تلاشهای ترکیه برای بی ثبات کردن منطقه و هرگونه تهدید علیه امنیت خود ادامه خواهد داد.
در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است: اردوغان یک دیکتاتور یهودستیز است که کردها را قتل عام کرد، به عناصر حماس پناه میدهد، نیمی از قبرس را اشغال و تعداد بیسابقهای از روزنامهنگاران و سیاستمداران مخالف خود را زندانی کرده است. وی اکنون به دنبال گسترش دامنه تجاوز خود علیه اسرائیل به سوریه است و اسرائیل این مسئله را تحمل نخواهد کرد.
این موضعگیری تند دفتر نتانیاهو علیه ترکیه در حالی مطرح می شود که دولت آنکارا از پلیس بین الملل (اینترپل) درخواست کرد تا نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که این کشور به دلیل پیگرد قضایی جاری علیه نتانیاهو به علت نسلکشی، خواستار صدور «اعلان قرمز» (Red Notice) اینترپل برای وی شده است.
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