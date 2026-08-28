امام جمعه مشهد: اقتصاد و معیشت مردم را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه ۶ شهریورماه که در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با سفارش خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: امروز در میانه هفته دولت قرار داریم. هفته دولت از زمان شهادت مظلومانه رئیس‌جمهور محبوب مردم، مرحوم شهید رجایی و نخست‌وزیر فاضل، عالم و دانشمند ایشان، مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین باهنر، نام‌گذاری شد. شهادت این دو عزیز در چنین ایامی اتفاق افتاد و هفته منتهی به چنین روزی در طول تاریخ، از گذشته تا امروز، هفته دولت نامیده شده است.

امام‌ جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه خاصیت اصلی هفته دولت، انس گرفتن، آموزش، همکاری و همراهی دولت و ملت با یکدیگر است، افزود: هفته دولت از دو بخش تشکیل می‌شود؛ بخش نخست، خدماتی است که دولت انجام داده و طبیعی است که مردم ما نیز در برابر خدمات دولت باید متشکر باشند و از این خدمات قدردانی کنند. بخش دوم نیز مطالبات و خواسته‌های مردم از دولت است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و به‌عنوان برنامه و جهت فعالیت‌ها و خدمات آینده دولت، مورد توجه واقع شود.

وی با اشاره به عملکرد دولت در آغاز جنگ، تصریح کرد: ما امسال در این دولت، نقطه تشکرمان از فعالیت ارزشمند دولت را در شروع جنگ می‌دانیم. هنگامی که این جنگ نابهنگام آغاز شد، آن هم با فجیع‌ترین برنامه و شهادت مظلومانه امام بزرگوار و مظلوم ما، این جنگ را دشمن بر ما تحمیل کرد. در چهل روز اول جنگ، مردم ما با وضعیت خاص و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو بودند و امکان هرگونه هرج‌ومرج، درگیری یا نقص و کسر در زندگی مردم در کشور وجود داشت که می‌توانست نظام ما را به هم بزند.

علم الهدی ادامه داد: دولت با کمال قدرت ایستاد و این چهل روز را مدیریت کرد؛ به‌طوری که در هیچ‌یک از ابعاد زندگی اجتماعی مردم تغییری به وجود نیامد. مردم توانستند با یک اقتدار مرزآفرین، دقیقاً مقابله با دشمن را ادامه دهند؛ هم در خون‌خواهی رهبر و هم در نابودسازی دشمن. این قابل تقدیر است که دولت در چهل روز اول، کشور را به‌خوبی اداره کرد.

توسعه توانمندی‌های رزمی کشور در دوران جنگ

امام‌ جمعه مشهد مقدس با اشاره به فعالیت‌های دیگر دولت در دوران جنگ، اظهار کرد: در فعالیت‌های دیگری که دولت انجام داد و مربوط به جنگ بود نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت. در طول این مدت که ما با دشمن می‌جنگیدیم، ۷۸ درصد فناوری رزمی ما توسعه پیدا کرد. موشک‌های بالستیک زیادی را در همین مدت ساختیم و پهپادهای بسیار عظیم پهپادهای کشتی و پهپادهای رزمی را به وجود آوردیم و امکانات رزمی کشور افزایش پیدا کرد.

علم‌الهدی با بیان اینکه در قسمت‌های دیگر نیز دولت زحمت کشید، گفت: عزیزان ما در دولت فعالیت کردند و این زحمات و خدمات قابل تقدیر است. اما بخش دوم، مطالبات مردم است. ما در کنار این تقدیر و تشکر، مطالبه نیز داریم. ما با خدا عبادت می‌کنیم، شکر خدا را به جا می‌آوریم و در کنار شکر از خدا، خواسته نیز داریم و دعا می‌کنیم. در برابر این تشکری که مردم از دولت دارند، در این فعالیت‌ها در عین حال مطالبه نیز دارند.

امام‌ جمعه مشهد مقدس ادامه داد: مطالبه اول این است که چرا مسئولان ما این‌گونه سخن می‌گویند؟ این دولت با همین قدرت توانست کشور را در آن شرایط، به مدت چهل روز اداره کند؛ چرا این‌قدر اظهار عجز کردند؟ چرا این‌قدر اظهار ناتوانی کردند؟ چرا در مردم ایجاد یأس کردند و دشمن را خوشحال کردند؟ چرا در بازی دشمن بازی کردند و به دشمن، به‌اصطلاح خوراک تبلیغاتی دادند که بگوید ما مستأصل شده‌ایم؟

مسئولان به آثار سخنان خود توجه کنند

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به آثار سخنان خود اظهار کرد: عزیزان مسئول ما هنگامی که سخن می‌گویند، تنها سخن خود را نبینند و نخواهند صرفاً نظریه سیاسی خود را تحلیل کنند؛ بلکه لااقل به آثار این سخن نیز توجه داشته باشند، اثر این حرف در داخل و در مقابل روحیه مردم چیست؟ اثر آن در خارج و در مقابل بهره‌برداری دشمن چیست؟ ببینند دشمن از این حرف چه استفاده‌ای می‌کند و چه ضرری متوجه کشور می‌شود.

علم الهدی افزود: امروز بخش عمده ناراحتی مردم ما از این طرز حرف زدن مسئولان یا دستیاران آنان در مسائل مختلف است. چرا این‌گونه حرف می‌زنند؟ شهادت باعظمت مقام معظم رهبری را با موشک و قیمت پوشک کنار هم می‌گذارند؟ این عزیزان ما بدون معنا چه می‌گویند؟ این حرف به کجا برمی‌خورد؟ اثر این حرف در میان مردم چیست؟ یک مطالبه ما این است که درست حرف بزنید؛ مطالبه بدی هم نیست. سنجیده حرف بزنید، اثر حرف خودتان را اول در مردم و در داخل و روحیه مردم در نظر بگیرید و اثر حرف خودتان را در بهره‌برداری دشمن نیز در نظر بگیرید و سپس حرف بزنید.

امام‌ جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: اینکه کاملاً بی‌توجه به این مسائل، هرچه به نظرمان آمد و سیاستمان اقتضا کرد، بخواهیم برای مردم بگوییم و حرف خودمان را با هر نوع کلامی و با هر نوع عبارتی بر مردم تحمیل کنیم، این درست نیست. این مسئله اول مطالبه ماست.

وی در ادامه بیان کرد: مسئله دوم این است که مردم ما امتحان کردند و دیدند دولت با همین کابینه، با همین وزرا و با همین امکانات، اگر بخواهد وارد فعالیت و کار شود، در حساس‌ترین، خطرناک‌ترین و پرفشارترین دوران‌ها، یعنی چهل روز اول جنگ، به‌خوبی می‌تواند کشور را اداره کند. چرا کشور رها شد؟ چرا معیشت مردم رها شد؟ چرا اقتصاد مردم رها شد؟ چرا اقتصاد و معیشت مردم را جدی نمی‌گیرند؟

مردم خواستار اقدام جدی در حوزه اقتصاد هستند

علم‌الهدی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: چرا هر سودجویی که آمد، نگاهش به قیمت ارز بود و هر طور دلش می‌خواست، بر مردم تحمیل کرد؟ خون و جان مردم را گرفت و برای منافع شخصی خودش آزادش گذاشتند. می‌توانستند آزاد نگذارند، می‌توانستند محدود کنند. این‌ها ثابت کردند قدرت را دارند؛ خب چرا قدرت چهل روز اول را الان اجرا نمی‌کنند؟

امام‌ جمعه مشهد مقدس افزود: چرا ارز این‌گونه دیوانه‌وار بالا برود و از این طرف هم تورم در سختی، تورم هم از پارسال تا امسال بشود دو برابر؟ پارسال ۴۰ درصد بود، الان شده ۸۰ درصد و بیشتر؛ چرا این‌گونه شد؟

وی ادامه داد: اگر می‌خواهید در هفته دولت از زحمات بعضی از عزیزان ما در کابینه قدردانی کنید، این کار در صورتی بجاست که زحمات آن‌ها از نظر مردم ما موجه باشد. اما ما که در یک تورم بیش از ۸۰ درصدی داریم زندگی می‌کنیم و ارزمان به دلار ۲۰۰ تومان رسیده است، چطور می‌شود از تیم اقتصادی شما قدردانی کرد؟ این از نظر مردم ما موجه نیست.

علم‌الهدی تصریح کرد: به هر عنوان می‌خواهید این کار را بکنید، اینکه این‌ها توانستند ارز لازم را برای کالاهای اساسی تهیه کنند، کار مهمی است؛ اما کار روزمره‌شان بوده است. کار روزمره خودشان را انجام بدهند. از این طرف اقتصاد ما به روز افتاده است و مردم در این مسئله، معیشت و اقتصاد، مطالبه‌شان این است که جدی‌تر وارد قضیه و وارد مطلب بشوند و دقیقاً عمل کنند.

مقاومت مردم، جلوه‌ای از پایبندی به دین است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سومین مطالبه مردم گفت: مطالبه سوم، مجاهدت‌های مردم در این روزها و شب‌ها، مقاومت‌هایی که مردم ما دارند، رزمندگی‌هایی که رزمندگان ما دارند و شهامت‌ها و اقتدارهای مقاومتی است که مردم ما نشان دادند. این‌ها یک واقعیت را ثابت کرد و آن واقعیت این است که مردم دینشان را می‌خواهند و مردم به دین عقیده دارند.

وی ادامه داد: برادران و خواهران، همه اجتماعات این چند شب، همه مقاومت‌ها و همه رزمندگی‌ها و همه رشادت‌هایی که از مردم ما صورت گرفت و از رزمندگان ما صورت گرفت، آیا جز به عشق دین بود؟ جز به عشق پیغمبر و اهل‌بیت بود؟ چیز دیگری نبود. پیشانی‌نوشت «یا مهدی» به خاطر دین بوده است.

علم‌الهدی با تأکید بر جایگاه دین در میان مردم اظهار کرد: دین برای مردم عزیزترین چیز است. مردم ممکن است یک روزی در عین نداری صبر کنند، در عین ناتوانی صبر کنند، در فشار دشمن صبر کنند و در سختی‌ها صبر کنند، اما در بی‌دینی مردم صبر نمی‌کنند؛ در مبارزه با دین مردم صبر نمی‌کنند.

امام‌ جمعه مشهد مقدس با اشاره به مجاهدت‌های رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: مجاهدت‌های رزمندگان ما و شهدای ما از اول انقلاب تا به امروز، حکایت از این دارد که عزیزترین عزیزان این مردم، دین مردم است. مردم همه‌چیز خود را به خاطر دین می‌دهند؛ بچه خود را به خاطر دین می‌دهند، جوان خود را به خاطر دین می‌دهند، جان خود را به خاطر دین می‌دهند و زندگی خود را به خاطر دین می‌دهند. دین برای مردم عزیزتر از همه‌چیز است.

وی ادامه داد: وقتی بنا شد یک زن بی‌حجاب وارد عرصه خیابانی شود و مقابل چشم این مردم، با یک قیافه ناهنجار و نیمه‌برهنه، خود را در معرض قرار دهد و برخلاف دین این مردم با دین مردم بجنگد، این برای مردم ما قابل تحمل نیست. این برهنگی‌ها و بی‌بندوباری‌ها دهن‌کجی به دین مردم و دهن‌کجی به مذهب مردم است.

علم الهدی افزود: اینکه کسی عمل حرام را انجام دهد و تجاهر به فسق و فجور در برابر چشم زن و مرد ما داشته باشد، بزرگ‌ترین جسارت و توهین به دین و پیغمبر است که مردم نمی‌توانند تحمل کنند. بنابراین عزیزان ما با همه امکاناتی که دارند، سعی کنند این وضع را جمع کنند.

امام‌ جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: از این به بعد ما به مردم می‌گوییم که شما وارد این موضوع نشوید؛ دستگاه‌ها خودشان مسئله را حل کنند. اگر قرار باشد در برابر این وضعیت بی‌تفاوت باشیم و تشکیلات اجرایی ما نیز در این زمینه حرکتی نشان ندهد، آیا باید بگذاریم با دین ما بجنگند؟ تمام جنگ ما با آمریکا به خاطر دینمان است؛ ما داریم با دشمنی می‌جنگیم که با دین ما می‌جنگد. آیا اینجا بگذاریم در خیابان و کوچه و مظاهر زندگی ما با دین ما بجنگند و ما هم بی‌تفاوت از آن بگذریم؟ این درست نیست.

بی‌بندوباری، مسئله‌ای فراتر از یک رفتار اجتماعی است

وی با تأکید بر اینکه این مسئله قابل تحمل نیست، اظهار کرد: هیچ‌کس نباید با بی‌تفاوتی به این مسئله نگاه کرد؛ این وضعیت قابل تحمل نیست و نمی‌شود آن را تحمل کرد. عزیزان ما سعی کنند با همه قدرت و با همه تجهیزات، جلوی بی‌بندوباری و این ناهنجاری‌هایی را که در جامعه ما به راه افتاده و با دین ما می‌جنگند، بگیرند.

علم الهدی ادامه داد: این قصه، قصه ساده‌ای نیست؛ قصه، تبلیغ دشمن است. اگر یک روز آمریکا بخواهد یک لشکر در داخل کشور ما راه بیندازد، این لشکر را از کجا راه می‌اندازد؟ آیا این لشکر را از نمازخوان‌ها راه می‌اندازد؟ آیا این لشکر را از روزه‌گیرها راه می‌اندازد؟ آیا این لشکر را از زائران امام رضا(علیه‌السلام) راه می‌اندازد؟

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن این لشکر را از همه بی‌بندوبارها و از همین افرادی که به دین توجه ندارند و به دین اهانت می‌کنند، راه می‌اندازد. اگر شما آزاد بگذارید این‌ها بیایند با هم منسجم شوند و یکدیگر را بشناسند، برای آن روزی که آمریکا اراده کند این‌ها را به کار بگیرد، می‌توانند در داخل کشور هزاران مصیبت برای امنیت ما به وجود بیاورند.

وی تصریح کرد: عزیزان، بیایید جلوی این مسئله را از الان بگیرید و از آن نگذریم. از یک طرف می‌گوییم مردم اگر بخواهند دخالت کنند، می‌توانند، اما دخالت مردم زمان و هزینه از نظام می‌خواهد و ممکن است جنگ و اختلاف به وجود بیاید؛ این درست نیست. عزیزان ما باید بدانند که هر نوع حرکت تندی هم که بخواهند انجام دهند، بازی کردن در زمین دشمن است.

تجمعات مردمی، میدان بیان مطالبات و مقاومت است

علم‌الهدی با اشاره به ضرورت بیان مطالبات مردم در چارچوب‌های قانونی اظهار کرد: ما تجمعات داریم و در این تجمعات، شما حضور دارید. حرف خود را در تجمعات بزنید و مطالب خود را بیان کنید. تحصن‌های دیگر، علاوه بر این تجمعات، یعنی بازی کردن در زمین دشمن؛ یعنی دشمن می‌خواهد بگوید کشور، کشور اختلافی است.

امام‌ جمعه مشهد مقدس افزود: دشمن کاری ندارد شما برای چه جمع شدید؛ برای شکم جمع شدید یا برای حجاب جمع شدید. دشمن می‌گوید این کشور همه‌چیزش به هم ریخته است. این بازی کردن در زمین دشمن است و درست نیست. ما همان تجمعات را داریم و خوشبختانه تجمعات بارونق است. شما شرکت کنید، حرف خود را بزنید و مطلب خود را بگویید و مسائل را در همین تجمعات مطرح کنید.

وی ادامه داد: اینجا میدان قهرمانی شماست. این تجمعات، میدان مقاومت و اقتدار شما، زن و مرد است که دشمن را کور کرده است. تجمعات شما باید ادامه پیدا کند. حرف‌هایتان را اینجا بزنید، نه اینکه بروید یک تشکیلاتی راه بیندازید و در زمین دشمن بازی کنید و آن چیزی را که دشمن می‌خواهد، اجرا کنید.

علم الهدی در ادامه به چهارمین مطالبه مردم اشاره کرد و گفت: مسئله چهارم، مطالبات خود رهبری است. این مردم، این عزیزانی که می‌آیند و حرف‌های نسنجیده می‌زنند و به خیال خودشان می‌خواهند مردم را راضی کنند، باید یک چیزی را بدانند؛ این مردم به هیچ‌چیز جز فرمان رهبر راضی نمی‌شوند، این مردم خط را از رهبر می‌گیرند و جاده را رهبر به آن‌ها نشان می‌دهد. در مسیری که رهبر مشخص کرده، مردم ما حرکت می‌کنند.

مطالبات رهبری، مطالبات ملت از دولت است

امام‌ جمعه مشهد مقدس با تأکید بر پایبندی مردم به خط و مسیر رهبر اظهار کرد: گوش مردم به هیچ سیاستی، هیچ حزبی، هیچ جریانی و هیچ فکری بدهکار نخواهد بود و به هیچ فکری غیر از خط رهبر توجه نمی‌کنند.

وی با اشاره به دیدار رئیس‌جمهور با مقام معظم رهبری افزود: آقای رئیس‌جمهور هفت ساعت ملاقات با مقام معظم رهبری داشتند و مقام معظم رهبری نیز مطالب خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند. خواسته‌هایی که مقام معظم رهبری از رئیس‌جمهور خواستند، همین خواسته‌های همه ملت از دولت و همین خواسته‌های مردم است.

علم الهدی ادامه داد: مطلب اول، ایستادگی در مقابل دشمن بود. آقا فرمودند دولت با همه امکاناتش بیاید وسط میدان و مردم پشت سر دولت بیایند و مقابل دشمن بایستند. ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمن، خواسته مردم است و خواسته دشمن نباید اجرا و پیاده شود. این مطلب اول ایشان بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیگر مطالبات مقام معظم رهبری گفت: مطلب بعدی، نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به زندگی مردم است. ایشان نسبت به دو مسئله بیشتر نگران هستند؛ از معیشت مردم نگرانند، از زندگی مردم نگرانند، از گرانی اجناس نگرانند، اما بیشتر از همه از مسئله مسکن و اشتغال نگرانند. فرمودند مسکن و اشتغال را جدی بگیرید. مسکن را از وضعیت فعلی‌اش دربیاورید و این‌قدر به مردم در مسئله مسکن و اجاره‌ها فشار وارد نشود.

مدیریت منابع کشور و تقویت توان اقتصادی

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر مدیریت منابع کشور اظهار کرد: مسئله دوم این است که بروید دنبال تأمین منابع مصلحت کشور؛ منابع ریالی، منابع ارزی و منابع انرژی را مدیریت کنید. منابعی که مربوط به انرژی است، منابعی که تولید ارز می‌کند و منابعی که درآمد ایجاد می‌کند، باید واقعاً مدیریت شود.

علم الهدی افزود: یکی از کارهای ارزشمند دولت در گذشته همین است که ۳۴ درصد فروش محصولات نظامی ما به کشورهای خارج اضافه شده است. این خیلی ارزش دارد. ما داریم می‌جنگیم، وسایل رزمی را برای خودمان تهیه می‌کنیم، با دشمن مبارزه می‌کنیم، فناوری‌مان را به کار می‌بریم و از این وسایل استفاده می‌کنیم و در عین حال این محصولات را به خارج نیز می‌فروشیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در فروش محصولات نظامی ما ۳۴ درصد نسبت به گذشته افزایش ایجاد شده و این محصولات را به کشورهای دیگر فروخته‌ایم. این خیلی ارزش دارد. مقام معظم رهبری فرمودند منابع ریالی، منابع ارزی و منابع انرژی را مدیریت کنید و تأمین شود تا مردم بتوانند زندگی کنند. اگر این منابع تأمین شد، مردم می‌توانند زندگی کنند و اگر تأمین نشود، مردم زندگی نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: این دستورات خاص را مقام معظم رهبری دادند و از همه مهم‌تر، ایشان نگران معیشت مردم هستند و سفارش زیادی نسبت به معیشت مردم داشتند. مطالبات ما نیز در هفته دولت از این دولت خدمتگزار، در حقیقت مطالبات رهبری است که این مطالبات رهبری را هرچه زودتر و قوی‌تر عزیزان ما در دولت جامه عمل بپوشانند.

دعا برای خدمتگزاران کشور و مقابله با سوءاستفاده‌گران

علم‌الهدی در پایان سخنان خود دعا کرد: خدایا به عزت اولیای خود، از کسانی که به این کشور خدمت می‌کنند و در خدمتشان اخلاص دارند و برای رضای تو در این موقعیت حساسی که دنیای استکبار به جان پیغمبر ما و به جان دین ما افتاده است و این‌ها در مقام مقابله با دشمن کمک می‌کنند، خدایا عزت و اقتدار و آبرو و شخصیت این‌ها را در دنیا و اجر و جزای‌شان را در آخرت قرار بده.

امام‌ جمعه مشهد مقدس ادامه داد: خدایا در چنین موقعیتی، اگر خدای نکرده انسان ناآگاهی درصدد بهره‌برداری و سود برای تأمین قدرت یا سودجویی و تأمین ثروت خودش برآید و به جان مردم افتاده و از قدرت و ثروت استفاده کند، خدایا ذلت و حقارت دنیا را قبل از عذاب آخرت به او بچشان.

وی از خداوند متعال مسئلت کرد: پروردگارا، نقطه پیروزی و عظمت و اقتدار و نصرت ما، نقطه فرج و ظهور مولایمان بقیةالله(عج) را تعجیل بفرما.