بازدید معاون استاندار هرمزگان از مراکز متاثر از حملات دشمن در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی به همراه جمعی از مسئولان محلی از مناطق آسیب‌دیده در حملات دشمن در شهرستان بندرلنگه بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن ابراز همدردی با خسارت‌دیدگان، بر ضرورت بازسازی سریع واحدها و مراکز آسیب‌دیده تأکید کرد.

نفیسی گفت: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با این اقدامات جنایتکارانه قصد ایجاد اختلال در نظم اقتصادی و روانی مردم مقاوم هرمزگان را داشتند، اما حضور آگاهانه مردم نقشه آنان را خنثی خواهد کرد.

معاون استاندار در ادامه از چندین فروشگاه و مرکز عرضه کالابرگ در بندرلنگه بازدید و فرآیند توزیع کالاهای اساسی و نحوه استفاده شهروندان از کالابرگ را مورد ارزیابی قرار داد.

وی بر تامین مستمر کالاهای مورد نیاز مردم با کیفیت مناسب و قیمت تنظیم‌بازاری تأکید کرد.

همچنین نفیسی با حضور در بنادر تجاری شهرستان بندرلنگه، از نزدیک در جریان روند تخلیه و بارگیری کالا، میزان واردات و صادرات و نیز اقدامات امنیتی و نظارتی در بنادر قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت بنادر، دستور داد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و گمرک برای تسریع در امور تجاری بدون ایجاد اختلال در امنیت بنادر افزایش یابد.

این بازدیدها با هدف پیگیری وضعیت مناطق متأثر از حملات دشمن، نظارت بر خدمات رسانی به مردم و پشتیبانی از جریان اقتصادی استان انجام شد.