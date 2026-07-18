  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

فرماندار قشم: آرامش و آمادگی کامل در جزیره برقرار است

فرماندار قشم: آرامش و آمادگی کامل در جزیره برقرار است

بندرعباس-فرماندار شهرستان قشم گفت: آرامش کامل بر جزیره حاکم است و تمامی دستگاه‌های اجرایی در آمادگی کامل به‌سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری در گفت‌وگویی رسانه ای، با اشاره به برگزاری نشست مدیریت بحران شهرستان، از آمادگی همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و خدمات‌رسان خبر داد و گفت: هیچ گونه مشکل یا کمبودی در حوزه‌های مختلف وجود ندارد و خدمات به‌صورت پایدار و بدون وقفه به شهروندان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به رخدادهای اخیر در جنوب کشور افزود: در جلسه مدیریت بحران، تمامی دستگاه‌ها گزارش آخرین وضعیت حوزه مأموریتی خود را ارائه کردند و بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده، تصمیمات لازم برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی اتخاذ شده است.

فرماندار قشم درباره وضعیت حمل‌ونقل نیز گفت: تردد از بندر شهید ذاکری به‌صورت عادی در جریان است، مسیر لافت فعال بوده و مسیرهای جایگزین نیز برای شرایط احتمالی پیش‌بینی شده است.

امیر تیموری با تأکید بر آرامش حاکم در شهرستان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها در آمادگی کامل قرار دارند و زندگی و فعالیت‌ها در جزیره قشم به‌صورت عادی در جریان است.

وی از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع و رسانه‌های رسمی دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و تصریح کرد: اخبار مربوط به تخلیه شهر یا موارد مشابه کاملاً بی‌اساس است و در صورت وجود هرگونه اطلاعیه جدید، از طریق مراجع رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6891621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها